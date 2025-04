Así sin más: Bethesda lanzó remaster de Oblivion inmediatamente después de confirmarlo

Gaming

Bethesda cumplió los rumores y lanzó este martes The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sin previo aviso, en lo que se conoce como un shadow drop. El juego, originalmente estrenado en 2006, está considerado uno de los mejores RPG de mundo abierto de todos los tiempos y ahora vuelve con una versión optimizada, construida en Unreal Engine 5, que mejora drásticamente el apartado visual.

El relanzamiento incluye no solo la campaña original, sino también las dos expansiones históricas: Shivering Isles y Knights of the Nine. El juego ya puede comprarse por US$ 49.99 o descargarse sin costo adicional para quienes estén suscriptos a Xbox Game Pass Ultimate.

Desarrollado en colaboración con el estudio Virtuos, Oblivion Remastered busca preservar el encanto del original, manteniendo sus características voces y diálogos, pero con una ambientación visual que cumple con los estándares modernos.

Este proyecto había sido filtrado años atrás en documentos judiciales vinculados a Microsoft, pero no fue hasta las últimas semanas que los rumores de su publicación inminente cobraron fuerza. Finalmente, Bethesda oficializó la noticia este lunes.

El juego está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y se convierte en un nuevo atractivo del servicio Game Pass, que también ofrece otros títulos de la saga.

El relanzamiento llega mientras los fans esperan con ansiedad más novedades de The Elder Scrolls VI, anunciado por Bethesda en 2018 pero aún sin fecha confirmada. Con el legado de Oblivion y Skyrim detrás, la vara está alta. Mientras tanto, los jugadores ya pueden volver a perderse en el icónico mundo de Cyrodiil, ahora con una nueva capa de pintura.