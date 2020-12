Así conduce un vehículo autónomo de Waymo, ¿te animarías a subirte?

La empresa Waymo, dedicada al desarrollo de vehículos autónomos, difundió en sus redes sociales algunos videos de usuarios que realizaron viajes a través de sus "robotaxis".

La tecnología de Waymo permite al automóvil conducirse autónomamente por ciudad y por carretera, detectando otros vehículos, señales de tráfico y peatones.

A @Waymo robot drove me from the library to the golf course. That. Was. Weird. pic.twitter.com/g8fjVFSMVD