Apple gastó mil millones de dólares en el diseño de los chips M3, según analista

Tecnología

Cuando la compañía TSMC anunció el comienzo de su producción de los procesadores 3 nm de nueva generación a fines de 2022, Apple se perfiló como su único gran cliente; la empresa compró casi toda la primera partida de estos nuevos componentes, informó el sitio web ExtremeTech.

Tras el anuncio de productos de 3 nm para iPhone y Mac, queda más claro cuánto tuvo que pagar Apple por el privilegio de ser el primero en la fila.

Según el analista Jay Goldberg, solo el proceso de “tape-out” le costó a la empresa mil millones de dólares, es decir, la fase final del proceso de diseño. Según el sitio Wccftech, Goldberg estimó esta cifra recientemente en un podcast sobre finanzas.

La compañía tendría 162 mil millones de dólares en efectivo disponible, según informa CNBC, y obtuvo US$ 89 mil millones en ingresos solo en el último trimestre. A modo de contexto, durante el trimestre más reciente, Nvidia recaudó US$ 13.000 millones, y AMD ganó US$ 5.800 millones, por lo que Apple se encuentra en un nivel completamente diferente. Se espera que ambos fabricantes de GPU adopten la tecnología de 3 nm de TSMC en el futuro, pero solo una vez que TSMC haga la transición a su próxima iteración (N3E) con mejores rendimientos, menos capas y un costo ligeramente menor.