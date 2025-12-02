Apple cambia a su jefe de IA tras tropiezos de Siri y ficha a ex Microsoft

Tecnología

Apple anunció este lunes que su máximo responsable de aprendizaje automático, John Giannandrea, dejará la jefatura de inteligencia artificial y pasará a ser asesor hasta su retiro, previsto para el otoño de 2026, en una movida que llega después de los retrasos en el relanzamiento de Siri y de críticas por quedar atrás en la carrera de la IA.

En su lugar, la compañía confirmó la incorporación del investigador Amar Subramanya como nuevo vicepresidente de inteligencia artificial, un fichaje de alto perfil que llega desde Microsoft, donde era vicepresidente corporativo de IA, y que antes pasó 16 años en Google, donde lideró la ingeniería del asistente Gemini.

De acuerdo al comunicado oficial, Subramanya quedará a cargo de áreas consideradas críticas para la estrategia de Cupertino: Apple Foundation Models, la investigación en aprendizaje automático y la seguridad y evaluación de sistemas de IA, dentro de una estructura que reportará directamente al vicepresidente senior de software, Craig Federighi.

La salida de Giannandrea se produce tras un año particularmente turbulento para la estrategia de inteligencia artificial de Apple. La empresa pospuso para 2026 el lanzamiento de una versión más personalizada de Siri basada en Apple Intelligence, reconociendo que “está llevando más tiempo de lo pensado”, mientras competidores como Google y Microsoft ya desplegaron asistentes generativos en varios de sus productos.

Según reportes de Bloomberg, el propio CEO Tim Cook habría perdido confianza en la capacidad de Giannandrea para conducir el equipo, lo que llevó a que el responsable del visor Vision Pro, Mike Rockwell, asumiera de facto la coordinación del desarrollo del nuevo Siri antes de este recambio formal en la cúpula.

El comunicado de Apple mantiene un tono elogioso hacia el ejecutivo saliente. La compañía destaca que, desde su llegada en 2018 procedente de Google, Giannandrea ayudó a “construir y hacer avanzar” el trabajo en IA, montando un equipo que hoy desarrolla los modelos fundacionales de la empresa, la infraestructura de IA y los sistemas de búsqueda y conocimiento que funcionan bajo el capó de sus plataformas.

“Estamos agradecidos por el papel que John desempeñó en la construcción y el avance de nuestro trabajo en inteligencia artificial”, sostuvo Cook, quien subrayó que “la IA ha sido durante mucho tiempo central en la estrategia” de la compañía y que la llegada de Subramanya permitirá ampliar el liderazgo de Federighi en este terreno.

El cambio no se limita a un nombre propio. Parte de la organización que respondía a Giannandrea será redistribuida: una porción de las áreas de IA y machine learning pasará al jefe de operaciones Sabih Khan, mientras otros equipos se integrarán bajo el mando de Eddy Cue, encargado de servicios como Apple Music, iCloud y Apple TV+, en un intento por acercar los desarrollos de IA a los productos concretos.

Para Subramanya, el desafío será inmediato. Además de consolidar los modelos internos de Apple, deberá articularlos con alianzas externas: distintos reportes señalan que la próxima gran actualización de Siri utilizará una versión personalizada de Gemini, el modelo de Google, para ciertas funciones avanzadas, combinada con modelos propios ejecutados en los dispositivos y en la nube de la empresa.

Analistas coinciden en que el movimiento refleja la presión que enfrenta Apple para recortar distancias en la carrera de la IA generativa, después de un arranque más lento que el de sus rivales a pesar de haber presentado Apple Intelligence en 2024. El propio anuncio de la salida de Giannandrea fue leído como parte de una “reorganización profunda” del área de IA, en un contexto de fuerte competencia global por talento especializado.

Mientras tanto, Apple mantiene su hoja de ruta pública con el nuevo Siri y un paquete ampliado de funciones de Apple Intelligence que llegarían recién el año próximo a sus sistemas operativos, con énfasis en experiencias “más personales, confiables y privadas”, apoyadas tanto en procesamiento en el dispositivo como en centros de datos propios. La conducción de esa transición quedará ahora en manos de Subramanya, bajo la mirada directa de Federighi y Cook.

En Cupertino presentan estos movimientos como el inicio de “un nuevo capítulo” para la empresa en materia de inteligencia artificial. Pero, con el legado de Giannandrea como base y la presión del mercado en aumento, el verdadero examen para la nueva conducción será si el próximo Siri y las funciones de Apple Intelligence logran convencer a los usuarios de que Apple puede ponerse al día —o incluso recuperar terreno— en la era de los asistentes generativos.

