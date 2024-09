Apple anuncia iPhone 16, el primero diseñado “desde el vamos” teniendo en cuenta a la IA

Apple anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo iPhone dotado de inteligencia artificial (IA) generativa, en un intento de impulsar sus ventas y mantenerse al día en la carrera tecnológica.

Se trata de los “primeros iPhones diseñados desde el vamos para (el sistema de IA) Apple Intelligence”, declaró Tim Cook, presidente de la firma, en un video difundido en la sede de la empresa en Cupertino, California, y en línea.

El gigante tecnológico de Silicon Valley se juega mucho con su iPhone 16 y espera seducir a sus clientes con modelos dotados de IA.

