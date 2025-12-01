Apareció una “estatua demoníaca” en un desierto y está relacionada a The Game Awards

Gaming

Una misteriosa estatua llena de criaturas demoníacas apareció este fin de semana en un descampado cercano a Joshua Tree, California, y todo indica que forma parte de un teaser para The Game Awards 2025.

El hallazgo se volvió viral después de que Geoff Keighley, organizador del evento, publicara en X tres palabras —“regal.inspiring.thickness”— que llevan a ese lugar cuando se ingresan en la aplicación de geolocalización What3Words.

Quienes viajaron hasta el punto indicado encontraron una estructura enorme con demonios rodeando un portal, que incluso se ilumina de rojo durante la noche. Las primeras teorías apuntaron a Blizzard: varios usuarios compararon los diseños de la estatua con criaturas de Diablo IV y asumieron que se trataba de una expansión que se revelaría en la gala del 11 de diciembre.

Pero esa hipótesis se cayó rápidamente. El periodista Jason Schreier, con fuentes directas en la industria, intervino en un foro y aseguró que la estatua no está vinculada a Diablo 4. Añadió que sabe cuál es su verdadera finalidad, pero que no tiene pensado revelarla, por lo que la pista volvió a quedar abierta.

A partir de ahí, surgieron nuevas teorías: algunos mencionaron un posible anuncio relacionado a God of War, otros recordaron rumores sobre The Elder Scrolls VI, mientras que también circularon especulaciones sobre un Fallout: New Vegas remasterizado o incluso un adelanto del eterno fantasma de Half-Life 3. Otros se inclinaron por una IP completamente nueva, dado el nivel de producción de la instalación.

La zona elegida —un terreno visible desde rutas que conectan Los Ángeles y Las Vegas— es habitual para montajes temporales y campañas virales, un formato que Keighley ha usado en otras ocasiones. Visitantes que se acercaron al lugar señalaron que hay personal vigilando la estatua, aunque sin dar información, lo que refuerza que se trata de una acción promocional.

La incógnita se resolverá el 11 de diciembre, cuando The Game Awards se transmita desde Los Ángeles y Geoff Keighley finalmente revele qué anuncio estaba escondido detrás de esas tres palabras. Por ahora, la estatua sigue allí, encendida cada noche, alimentando todo tipo de teorías.

