Alegan que Epstein sigue vivo por actividad en su cuenta de Fortnite: esto dijo Epic Games

La empresa Epic Games salió públicamente a desmentir una teoría que se viralizó en redes sociales en los últimos días: que Jeffrey Epstein estaría vivo y jugando al videojuego Fortnite.

La versión comenzó a circular a partir de la aparición de un usuario con el nombre “littlestjeff1” y de documentos incluidos en los llamados “archivos de Epstein”, que mencionaban una cuenta de YouTube con ese mismo nombre y un correo electrónico asociado a una compra de V-Bucks —la moneda del juego— en 2019.

A partir de esa coincidencia, distintos usuarios sostuvieron que Epstein seguía activo en Fortnite y que incluso el perfil figuraba con ubicación en Israel.

Ante la repercusión, el equipo oficial de comunicaciones de Fortnite publicó un mensaje en la red social X para negar la información y aclarar el origen del perfil.

Según explicó la compañía, el caso no tiene relación alguna con Epstein y se trató simplemente de un jugador que cambió su nombre de usuario recientemente para que coincidiera con el que aparecía en los documentos judiciales.

Epic Games precisó además que ninguna de las direcciones de correo electrónico asociadas a Epstein en los archivos públicos está vinculada a cuentas de Fortnite.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Sweeney, también se sumó al desmentido con un mensaje propio, reforzando que la historia era falsa.

La explicación oficial fue que el perfil de Fortnite ya existía con otro nombre y que el titular de la cuenta decidió modificarlo tras la difusión del nombre “littlestjeff1” en los documentos del caso, con el objetivo de generar confusión o llamar la atención.

Otro de los elementos que se usaron como supuesto respaldo de la teoría fue un correo incluido en los archivos judiciales que mencionaba una compra de 25,95 dólares en V-Bucks. Sin embargo, Epic Games indicó que ese comprobante no estaba vinculado a ninguna cuenta de Epstein.

De acuerdo a la información que surge de los propios documentos, la operación corresponde en realidad a una compra realizada por una madre para su hijo, y no a un usuario relacionado con el financista.

La situación tomó mayor visibilidad luego de que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene compartiera en redes sociales una publicación que difundía la versión falsa.

Desde Epic Games también se aclaró que la decisión de volver privada la cuenta “littlestjeff1” fue tomada por el propio usuario y no por la empresa.

Epstein murió en 2019 mientras se encontraba detenido en una cárcel federal de Estados Unidos. La compañía subrayó que, más allá de la gravedad de los hechos que rodean su causa judicial, la historia que lo vinculaba con Fortnite es completamente falsa y se originó en una interpretación errónea de documentos y en un cambio de nombre dentro del juego.