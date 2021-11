Aguará guazú fue filmado cerca del Área Protegida Esteros de Farrapos de Río Negro

Medioambiente

No tocar

Un zorro Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue registrado cerca del departamento de Río Negro. En un video, divulgado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se observa al animal corriendo de noche “cerca al Área Protegida Esteros de Farrapos”.

“Se confirma su presencia en territorio nacional lo que es una gran noticia”, señaló Peña en su cuenta de Twitter. Según supo Montevideo Portal, el animal fue filmado en la localidad de San Javier.

Nos pasan estas imágenes del “Aguará Guazu” en zona cerca al Área Protegida Esteros de Farrapos en Río Negro.

Se confirma su presencia en territorio nacional lo que es una gran noticia.@GerardoEvia1 @MAmbienteuy @GerardoAmarilla pic.twitter.com/HZXIjgd9C9 — Adrián Peña (@adrianbatllista) November 21, 2021

El 30 de agosto un Aguará guazú fue filmado en el departamento de Salto. En un video, al que accedió la diaria, se ve al animal en la puerta de una empresa y fue filmado por un hombre que se encarga de tareas de seguridad. No se puede descartar que se trate del mismo individuo, ya que estos animales recorren mucho para encontrar un lugar donde afianzarse y quedarse en su búsqueda de territorio.

En los últimos treinta años se han producido solo unos pocos avistamientos confirmados: uno en Río Negro (1991), dos en Rocha (2000, 2002) y un tercero en Cerro Largo (2006).

Se trata de una especie que no presenta una amenaza para el ser humano, no preda sobre la ganadería, no es agresivo y es muy tímido y temeroso, evitando los sitios poblados.

Se trata del zorro de mayor tamaño de Sudamérica, que se caracteriza por presentar un pelaje de coloración general rojizo con la garganta, el extremo de la cola y la parte interior de las orejas tienen una coloración blanca.

“Sobre el cuello y hombros presenta una crin compuesta por pelos largos y de color negro. El hocico y los extremos de las patas también son de color negro. Es solitario y de hábitos nocturnos y crepusculares, vive en ambientes de pastizal y pajonales inundables con parches de monte nativo”, según información del Ministerio de Ambiente.