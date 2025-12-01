Afirman que Ucrania logra derribar nuevos drones rusos con interceptores de bajo costo

La guerra entre Rusia y Ucrania ha estado marcada por constantes y diversos avances tecnológicos, uno de ellos focalizado en la superación de las batallas entre drones.
Luego de que Rusia haya desplegado 138 drones de alta velocidad Geran-3, equipados con motores turbojet, más rápidos y avanzados que los modelos Geran-2, Ucrania ha trabajado en el desarrollo de sus interceptadores.
Y, según lo reportado por Business Insider, los ucranianos afirmaron que han podido interceptar los nuevos drones rusos.
El medio citó a Serhiy Sternenko, activista de una organización que dona drones a la defensa ucraniana, quien afirmó haber logrado destruir varios de los últimos drones lanzados por Rusia.
El interceptor, que cuesta entre 2.000 y 6.000 dólares, puede volar a unos 345 km/h, lo que le permite alcanzar a los drones rusos en pleno vuelo.
Para Ucrania, el desarrollo de interceptores baratos es crucial, dado que el uso de misiles antiaéreos contra drones de bajo costo resulta insostenible.
