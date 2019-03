Adolescente usó la tarjeta de sus padres para donar 4.300 dólares a un youtuber

Vida en la red

El Rubius se encontraba retransmitiendo a través de Twitch una de sus partidas de Fortnite, cuando descubrió que le estaban donando grandes cantidades de dinero, cuenta El Mundo. A los 2.000 euros, le cambió la cara y dijo: "la gente está loquísima".

"Te voy a agregar y te voy a preguntar. ¡190.000 bits! En mi vida he visto algo tan grande. Esto es la monda. En ningún stream de mi puta vida he visto tantos bits. ¿Pero cuándo dinero es esto?". Al hacer números, abandonó el juego y comenzó un chat privado con su mecenas.

"Alex, como te agregue al Fortnite y tengas una voz de niño, y que le has robado la tarjeta de crédito a tu mamá, te juro...", dijo. "Te voy a agregar, pero me da miedo agregarte. ¿Eres un jeque?".

"¡Se está petando todo! Ese dinero se lo tendrías que dar otros". Finalmente inició una conversación y del otro lado se escuchó una voz infantil. "¿Cuántos años tienes?", le preguntó. "13".

"Dime que no le has robado la tarjeta de crédito a tu madre", le dijo. "No, no, no", respondió. "Me gustaría saber de dónde has sacado el dinero". "A mí también". "Por favor, esto es ilegal. Pero de algún lado tiene que salir ese dinero". "Pues de mi móvil. Tenía mucho dinero ahorrado. Yo el dinero lo guardo para esto".

"¿Te han dado ese dinero tus padres? ¿Son jeques o narcotraficantes?", preguntó entre risas. "No, no". Mientras tanto, seguían las donaciones. Pidió para hablar con los padres, pero justo estaban "en casa de un vecino".

"Si sus padres me piden el dinero se lo devuelvo. Sigo sin entender de dónde sacas tanto dinero. Es mucho dinero. Yo con tu edad me los gastaba en tazos del Pokemon. ¿Tienes una herencia, una familia rica?", se preguntó. "Más o menos".

La preocupación del youtuber iba en aumento. "Escucha, ¿tus padres van a estar en casa más tarde o mañana?". El jovencito responde que no sabe, mientras no lograban iniciar un chat diferente para hablar con más calma. Finalmente, el donante se marchó.

"No sé si es el mayor troleo de la historia, pero todo lo que vaya por bits no puede ser falso. No sé qué coño ha pasado. Se nota que es un niño trol que le encanta el Fortnite. No lo sé, pero me lo ha pasado de la hostia. Esto es lo más puto raro que me ha pasado en la historia", agregó. Más tarde explicó que hablará con la plataforma para devolver el dinero. "Esto es lo más surrealista que me ha pasado en la vida".

Montevideo Portal