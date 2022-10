Activistas lanzan puré de papas a la pintura “Los almiares” de Claude Monet en Alemania

A nueve días del episodio sucedido en la National Gallery de Londres, donde dos mujeres activistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro de los Girasoles de Van Gogh, dos simpatizantes del grupo activista “Letzte Generation” (“Última generación”) lanzaron puré de papas contra una pintura de Claude Monet, de la serie “Les meules” (“Los almiares”) expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ