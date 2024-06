“Y falta la Copa América”: los hinchas mexicanos se autoflagelaron en redes sociales

El amistoso disputado entre Uruguay y México en Estados Unidos dejó sensaciones diferentes en ambos combinados.

Los celeste vencieron por un inapelable 4 – 0, resultado que ratificó el buen rendimiento del equipo uruguayo y dejó a los aztecas llenos de dudas de cara a la Copa América. En particular, el equipo norteamericano mostró flaquezas en el sector defensivo y sufrió una noche negra del guardameta Rangel, que hacía su debut en la selección mayor.

Tras la goleada, las redes sociales se llenaron de memes y burlas. La mayor parte provenían de internautas mexicanas que hacían autocrítica con humor, y apuntaban sus dardos contra el mal inicio de Rangel en la valla de la selección nacional.

Me iba a dormir temprano pero México se comió 4 con Uruguay y no me va a quedar otra que ver Fútbol Picante. pic.twitter.com/erTkAi8mdX