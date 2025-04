“Una película de Minecraft” logró el estreno más taquillero de adaptaciones de videojuegos

Gaming

Una Película de Minecraft recaudó US$ 157 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y US$ 301 millones a nivel mundial, según datos de Warner Bros, y se posicionó como el mejor debut histórico para una película basada en un videojuego, superando The Super Mario Bros. Movie y Sonic 3, que anteriormente sostenían el título.

Dirigida por Jared Hess (que también trabajó en filmes como Nacho Libre y Napoleon Dynamite), la película de Minecraft sigue a un grupo de inadaptados que cruzan un portal hacia un mundo cúbico, guiados por el experto constructor Steve interpretado por Jack Black. Jason Momoa también integra el elenco. Según informó Variety, la película costó US$ 150 millones, sin contar gastos de marketing, y generó el doble del tamaño de su inversión en apenas tres días.

Los estudios esperaban entre US$ 70 y 90 millones de recaudación doméstica. El resultado duplicó las proyecciones más optimistas. “El filme está atrayendo a todos los públicos: adultos, jóvenes, adolescentes y niños”, dijo el analista David A. Gross. “Las críticas no son buenas, pero estas películas no son para los críticos. Cuando un estreno prende como este, genera su propio impulso”, agregó.

Con el estreno, varios usuarios han subido distintas reacciones en redes donde se ve a la gente aplaudiendo, chiflando y festejando algunas de las referencias y frases de la película que fueron mostradas en los tráilers.

Aunque tiene apenas un 48% de aprobación en sitios de críticas como Rotten Tomatoes, la expectativa por ver en pantalla grande al juego más vendido de todos los tiempos (más de 300 millones de copias) pudo más. Warner Bros., que venía de dos fracasos consecutivos, apostó fuerte: lanzó la mayor campaña publicitaria de su historia con apoyo de 45 marcas, incluyendo McDonald’s, Doritos y Oreo.

La película llega en un año difícil para el cine. Las ventas de entradas en EE. UU. están un 5,3% por debajo de 2024 y un 35% por debajo de 2019. “La taquilla doméstica estaba dormida en 2025 y esto fue una merecida llamada de atención”, afirmó Gross. “Es una buena noticia para la industria, aunque esta volatilidad no es saludable. Lo que se necesita es consistencia.”

En los últimos años, las adaptaciones de videojuegos comenzaron a cambiar su suerte en el cine. Tras varios tropiezos en el pasado, títulos como Uncharted, Five Nights at Freddy’s o Super Mario lograron buenos números en taquilla.

“Cuando hacemos películas, todos esperamos que conecten con la cultura”, dijo Mary Parent, presidenta de Legendary Entertainment, productora del film. “Pero cuando lo logran, toman vida propia. Es como encender una dinamita”, concluyó.