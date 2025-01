“Si te molesta…”: tuitera pidió “dejar de joder con Venezuela” y senador le respondió

Vida en la red

Montevideo Portal

La asunción de Nicolás Maduro para asumir su tercer mandato al frente de Venezuela reavivó una discusión que se ha vuelto recurrente en el ámbito político local. Varios legisladores del gobierno saliente apuntaron contra Yamandú Orsi y el Frente Amplio por no condenar la toma de poder del líder chavista tras una infinidad de acusaciones de fraude en las pasadas elecciones.

Una usuaria de la red social X, identificada como militante frenteamplista, adjuntó en un posteo las declaraciones del senador electo del Partido Nacional Sebastián Da Silva, del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, del científico Óscar Ventura y de la diputada colorada María Eugenia Roselló sobre el conflicto político venezolano.

“¿Y si hablamos de los problemas de Uruguay y nos dejamos de joder con Venezuela? ¿Qué carajo se creen para sugerir si Yamandú Orsi o algunas personas de izquierda se tienen que pronunciar sobre Venezuela?, criticó la mujer.

Da Silva, fiel a su estilo, no tardó en contraatacar. “Mirá, yo soy senador electo. Si te molesta que controle sacatelo con peine fino, darling. ¿Quién me creo? El que los va a controlar desde el Senado. A propósito, ¿[Orsi] sigue sin hablar, no? Debe de estar esperando a Brasil”, respondió el legislador blanco.

Las palabras que adjuntó la internauta de las figuras públicas apuntaban de distintas maneras contra el presidente electo, el Frente Amplio o la izquierda en general por no emitir comunicados condenando la realidad política venezolana.

“Hola, Yamandú Orsi. Ojalá exista un pronunciamiento sobre esta barbaridad. Tres palabras alcanzan y sobran”, escribió Da Silva a raíz de la denuncia de Edmundo González Urrutia, líder de la oposición a Maduro, sobre el secuestro de su yerno.

Mira , yo soy senador electo. Si te molesta que controle, sácatelo con peine fino , darling.

Que me creo? : el que los va a controlar desde el Senado.

A propósito, sigue sin hablar no ?. Debe de estar esperando a Brasil — Sebastian Da Silva (@camboue) January 11, 2025

Montevideo Portal