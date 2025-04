¿Se vienen anuncios en las cuentas de Spotify Premium? Esto dijo la empresa

Spotify, la plataforma de streaming de música y podcasts, emitió una declaración este martes ante presuntos rumores de que pondría anuncios en Premium, la suscripción paga de su servicio que se destaca por —entre otras cosas— no tener publicidad entre canción y canción.

“Hay un rumor circulando de que Spotify va a poner anuncios en [las cuentas] Premium para escuchar música”, escribió la empresa a través de su cuenta en X. “Este rumor es falso”, añadió.

Así, la plataforma de streaming ratificó que su servicio premium de escucha de música “es y seguirá siendo libre de anuncios”.

A través de su cuenta oficial, Spotify respondió a varias publicaciones de distintos usuarios que preguntaban acerca de este presunto rumor. “Este rumor es falso. Premium es libre de anuncios”, replicó, en más de una ocasión, la cuenta de la plataforma musical.

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free.