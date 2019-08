“Satisface a Mauricio”: bots se salen de control y dejan en evidencia campaña

Vida en la red

El partido oficialista argentino ‘Juntos por el Cambio' inundó las redes sociales con el hashtag #YoVotoaMM en apoyo al actual presidente Mauricio Macri, de cara a las elecciones primarias (PASO) que se celebrarán este domingo.

En las últimas horas, saltaron las alarmas por el uso de bots (cuentas falsas automáticas dirigidas a un fin) Sin embargo, luego de que muchas cuentas "sospechosas" en Twitter comenzaron a publicar ese hashtag junto a mensajes repetidos y confusos. "Satisface a Macri", "No te relajes", "Caricia significativa proveniente de Hurlingham" son algunos de los extraños mensajes repetidos ad infinitum por los bots.

De inmediato comenzaron las acusaciones y las pullas: "A Macri se le salieron de control los bots" era el comentario general, que se sumaba a críticas al mandatario por llevar a cabo una costosa y sucia campaña, en procura de instalarse como tendencia en Twitter.

"Satisface a Mauricio". El Gobierno compró bots para que trollearan el hashtag de @mauriciomacri, pero aparentemente fallaron, tuitearon incoherencias y Cambiemos quedó un poquiiiito en evidencia.



Estoy oficialmente muerto ?????? pic.twitter.com/DyYAgjnF86 — Juan Amorín (@juan_amorin) August 8, 2019

Por su parte, desde la cuenta oficial de Twitter del partido oficialista Juntos por el Cambio, afirmaron que los trolls y bots no fueron contratados desde el partido: "No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio".

Hoy salieron varios tuits como el de acá abajo, publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio. pic.twitter.com/Q6wDQwrd0e — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) August 8, 2019

El presidente Mauricio Macri no dijo una palabra sobre el asunto. Culpable o inocente, logró lo que proponía; ser tendencia número uno en la red del pajarito: "Es emocionante ver a tanta gente expresándose en libertad. El resultado fue contundente, tendencia global #1 en Twitter".

Gracias a todos los que hoy declararon su apoyo publicando en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Es emocionante ver a tanta gente expresándose en libertad. El resultado fue contundente, tendencia global #1 en Twitter. A votar el domingo!!! #YoVotoMM pic.twitter.com/s0hgzLdOcw — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 8, 2019

Como era de esperar, los memes no se hicieron ídem

- Disculpe presidente de mesa, yo tengo domicilio en Hurlingham y quería denunciar que en el cuarto oscuro están faltando boletas.

- De que candidato y partido, señora?

- De Satisface Mauricio del partido Caricia Significativa... #YoVotoMM pic.twitter.com/cLlpRY6x5R — d1.3go ? (@DiegoBauret) August 9, 2019

"Yo he visto cosas que vosotros jamas creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Hurlingham. He visto Rayos Satisface brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora #YoVotoMM" pic.twitter.com/9zxdckKikX — Max.- ???? (@WilburyMax) August 9, 2019

Satisface a tu presidente! ¿No se inunda mas Hurlingham? Denme una tocadita afectiva porfa! #YoVotoMM pic.twitter.com/xz9ixps5kP — yulz ?? (@yulfeli) August 9, 2019

¡Satisface a Mauricio, no te relajes! Te elijo! ¡Enorme caricia proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM pic.twitter.com/iD5mTvTvKc — Rodrigo Olabiaga ???? (@OlabiagaOk) August 8, 2019

