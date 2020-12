¿Rufianes marinos? Pulpos dan “trompadas” a peces que los ayudan a cazar

¿Para qué necesitan los pulpos de ocho brazos? Entre otras cosas, para vapulear peces. Es al menos lo que revela una nueva investigación realizada por un equipo de investigadores del MARE (Centro de Ciencias Marinas y Ambientales), de Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, publicada en la revista especializada Ecology.



Los investigadores portugueses observaron las interacciones entre pulpos y varias especies de peces en el Mar Rojo. Por lo general, los cefalópodos inteligentes se juntan con los peces en "partidas de caza" colaborativas para encontrar comida; una cooperación que les permite cubrir un área más grande y aumenta las posibilidades de una caza exitosa. Sin embargo, los científicos constataron (y filmaron) que a veces estos pulpos se irritan con sus peces compañeros de cacería y los golpean violentamente.

El pulpo ataca mediante "un movimiento rápido y explosivo con un brazo", en un gesto "al que llamamos puñetazo", se lee en el estudio, según recoge el periódico lisboeta Diário de Notícias. Entre 2018 y 2019, observaron ocho incidentes de este tipo durante inmersiones en Eilat, Israel y El Quseir, Egipto, en los que pulpos golpearon repentinamente a sus supuestos compañeros.

"Se sabe que pulpos y peces cazan juntos, aprovechando la morfología y la estrategia de caza de cada uno", explica Eduardo Sampaio, líder del equipo de investigadores.

"Cuando varios socios se unen, se crea una red compleja de colaboraciones donde la inversión y la recompensa pueden estar desequilibrados, dando lugar a mecanismos de control de socios", agrega.

En este contexto, el puñetazo del pulpo a sus compañeros de caza a veces puede tener un propósito: mover al pez a un punto en el que pierde la oportunidad inmediata de atrapar presas. Sin embargo, estas agresiones se dan en otras circunstancias en las que parece haber una razón de esa clase.

"Encontramos diferentes contextos donde ocurren estos puñetazos (o movimientos explosivos dirigidos del brazo, si queremos ser más técnicos), incluidas situaciones donde se pueden lograr beneficios inmediatos, pero lo más interesante es que también en otros contextos donde eso no sucede", dice Sampaio. .

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!



Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small ??)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t