Vida en la red

¿Quién es Sasha Grey, la estadounidense que celebró mención de Uruguay en el Super Bowl?

Montevideo Portal

La DJ y exactriz pornográfica estadounidense Sasha Grey, quien había sido vinculada en redes sociales al influencer uruguayo conocido como el Bananero —vínculo que no fue confirmado por Grey— realizó una publicación en su cuenta de X el pasado domingo tras la mención de Uruguay en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl.

El tweet publicado dice: “Uruguay mencionado” en inglés, celebrando la mención, lo que generó diversos comentarios en redes sociales referidos al tema, ya que se desconocen los motivos por los que Grey hizo esa publicación. A su vez, hace cinco años, Grey hizo un directo en la plataforma Twitch, en el cual tomó mate.

URUGUAY MENTIONED!!! — Sasha Grey (@SashaGrey) February 9, 2026

Grey tuvo una breve carrera en el cine pornográfico, desde 2006 hasta 2011, en la que acumuló más de 200 películas y varios premios. Luego se dedicó a la literatura y a la música para ser DJ de música electrónica. Nació en 1988 en Sacramento —California, EE. UU.— y su verdadero nombre es Marina Ann Hantzis.

De hecho, en 2008, Grey inició un proyecto de música industrial llamado ATelecine en colaboración con Pablo St. Francis, con quien publicó en la discográfica neoyorquina Pendu Sound un EP titulado “AVigillant Carpark”.

Colaboró en el álbum Aleph at Hallucinatory Mountain, de Current 93, participó en el videoclip Space Bound del rapero Eminem y en Entourage, la serie de HBO.

Además, Grey colaboró en el disco Zeitgeist, de The Smashing Pumkins, y en su video musical Superchrist, también apareció en el de la canción “Birthday Girl”, de The Roots.

También tiene una faceta literaria, su primer libro erótico, La Sociedad Juliette, fue editado en 2013, la crítica la comparó con E.L. James y sus 50 sombras de Grey.

Estos son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación:

Sasha querida, cuando quieras venir a Uruguay te invito unos mates y vamos al kibon — Kun ?? (@Kun_Bolso) February 9, 2026

A qué se debe esto?. Que une a la gloriosa Sasha con este humilde territorio?. — Twitt Eameesta (@soplameesta666) February 9, 2026

Montevideo Portal