Tecnología

¿Qué hay detrás de la tortuga? El trolleo de Jeff Bezos a Elon Musk en redes sociales





Jeff Bezos cree que su empresa Blue Origin llegará antes que SpaceX de Elon Musk hasta la Luna. Y ese parece haber sido el trasfondo de un enigmático posteo del fundador de Amazon días atrás en redes sociales, donde compartió la imagen de una tortuga.

La imagen divulgada en X, la red social propiedad de Musk, generó a su vez la respuesta del propietario de SpaceX.

Turtle heading? — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2026

De acuerdo con lo señalado por distintos medios especializados, como el sitio ArsTechnicha, Bezos le decía a Musk que despacio y con constancia ganará la carrera hacia la luna, emulando el lema que lleva Blue Origin de “lento pero seguro”.

La tortuga también ha aparecido en el escudo de la compañía y en los vehículos espaciales de Blue Origin. “Creemos que lo lento es suave y lo suave es rápido, y tenemos que hacerlo todo paso a paso. Al construir un vehículo volador, no se pueden escatimar esfuerzos”, dijo Bezos en 2016.

El intercambio virtual entre los magnates llegó justo en días en que Musk se refirió a sus ambiciones espaciales.

Musk aseguró esta semana que la empresa priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte. “Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos viajar a la Luna cada diez días (un viaje de dos días), lo que significa que podemos trabajar mucho más rápido para completar una ciudad lunar”, dijo.

El millonario reiteró que la misión de SpaceX sigue siendo la de “extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas”, con la certeza de que podrán levantar una urbe en el satélite natural en menos de diez años, mientras que en Marte requerirían de más de veinte.

Por su parte, Blue Origin, la empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene previsto el lanzamiento de su aterrizador Blue Moon Mark 1 sobre el Polo Sur lunar a finales de 2026, una misión no tripulada de soporte del programa Artemis.

Será el primer intento de Blue Origin de alcanzar la superficie lunar y, una vez allí, realizará investigaciones científicas para respaldar las misiones tripuladas en la Luna.

La MK1 intentará demostrar la capacidad de la compañía para aterrizar con precisión en el Polo Sur de la Luna en un momento en el que SpaceX ha recibido críticas de la NASA por sus retrasos con la Starship, el aterrizador que agencia espacial eligió originalmente para trasladar astronautas al satélite en Artemis III.

Con información de EFE.