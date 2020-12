¿Qué hacer con el agua de canilla? ¿Es mejor usar filtro? Por Bernardo Borkenztain

Ciencia

Estamos en una época en la que aumenta muchísimo el consumo de agua (es el pico anual, no sorprende) y surge como una pregunta frecuente a los químicos el tema de los filtros domésticos de agua.

Lo primero que hay que entender es que el agua que provee OSE es potable, sigue una normativa UNIT 833-2008 muy exhaustiva y seria para establecer sus propiedades, pero el tema es que la empresa solo puede garantizarla hasta que entra a la vivienda; si existe un tanque de acumulación, lo que ocurra dentro es un tema aparte y ahí la calidad puede deteriorarse.

Por lo anterior no vemos demasiado sentido a un sistema de purificación si se tiene conexión directa o una frecuente limpieza del tanque, pero si el agua es de pozo sin tratar o no se tiene control sobre la limpieza, es un problema diferente y ahí sí puede ser más que justificado.

Otro tema es el de las aguas embotelladas, que si son minerales son de mejor sabor que la procesada; si vienen en envases descartables son un problema ambiental severo, pero si son retornables son una alternativa de consumir un producto de buenas propiedades sensoriales, constantes y con una mejor seguridad, ya que son tratadas en planta, generalmente con ozonización, que es un muy buen sistema que no deja residuos.

Pero vamos a suponer que por la razón que sea decide instalar un sistema. Es importante entender qué son estos dispositivos, y que diferencias tienen.

Lo primero es entender que las impurezas son de tres tipos: partículas en suspensión, sustancias disueltas y biológicas, y que se eliminan de diferentes formas.



Las primeras son fáciles de remover y se ven a simple vista, y la verdad es que son las menos graves. Se remueven por filtración, o sea pasando el flujo de agua por un sistema poroso (los poros deben ser de 5 micras o menos) y se produce lo que se llama "abrillantado" del agua, porque al no tener esos sólidos suspendidos mejora la transparencia y el reflejo. El problema es que las toxinas y agentes patógenos no son retirados de forma efectiva o directamente no lo son.

Luego vendría el proceso de purificación, o sea retirar sustancias que estén disueltas o emulsificadas (de estas no debería haber, pero bueno, en los tanques se ha visto de todo)

Las biológicas se controlan mejor con un segundo filtro que tenga poros mucho más chicos (y que se pone segundo para evitar que las partículas más grandes tapen los mismos y el filtro deje de ser poroso y pase a ser un bloqueo de flujo) o con una estación de luz UV de suficiente potencia que logra la destrucción de muchos microorganismos.



En cuanto a las impurezas químicas, lo más frecuente es un filtro de carbón activado, que es ese elemento dividido en partículas finísimas lo que le da mucha superficie activa (de ahí el nombre) y permite un fenómeno llamado "adsorción" que no es "absorción" pero a un nivel de divulgación se los puede comparar como similares. En la superficie del carbón se retienen muchos contaminantes pero algunos como las cianotoxinas (lo que liberan las cianobacterias) no.



Lo que se llama "dureza" del agua tiene que ver con minerales, en especial calcio y magnesio, y se suelen retirar del caudal de los pozos (del agua de OSE es absolutamente innecesario) con resinas de intercambio, y eso mejora dos cosas: no se incrustan en las cañerías, calderas y vidrios y mejora el sabor y digestibilidad.

Otras etapas pueden incluir un sistema bacteriostático de compuestos de plata y otros tipos, pero lo importantes es entender que no siempre es necesario, y que no es lo mismo un filtro solo como venden en los supermercados que un sistema de purificación.

Otros sistemas más sofisticados, como la ósmosis reversa (remueve todo) que implican una filtración a alta presión por una membrana altamente específica de poros muy pequeños, no suelen ser lógicos a nivel doméstico por lo complicado del mantenimiento.

Por lo anterior lo mejor es consultar a alguien que sepa antes de gastar plata (el propio vendedor no sería una buena opción por razones obvias) y tomar la decisión más adecuada para el uso y presupuesto.

Yo soy partidario de tener la cañería directa a la casa y consumir agua mineral en envase retornable para beber, pero cada uno tendrá su solución personal.

