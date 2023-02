¿Por qué el terremoto de Turquía causó más daños que los esperables por su magnitud?

“Anoche hubo un enorme terremoto en #Turquía. La magnitud no fue muy grande (comparable a la del terremoto de 1985 en Chile), pero los daños fueron muchísimo mayores. ¿Qué ha pasado, y por qué se desencadenó una tragedia tan grande?”

Con esa frase comenzó en Twitter el “hilo sísmico” redactado por el geólogo chileno Cristian Farias, autor del libro Volcanes y terremotos: una historia movida y explosiva de nuestros desastres.

La amena e ilustrada explicación del experto se hizo viral en cuestión de horas, y es la siguiente.

Y ese algo más fue la forma en la que se generó. No fue como los típicos que tenemos en Chile, donde una placa se mueve respecto a la otra de manera inversa (como en el dibujo de al medio de aquí), sino que fue una strike-slip (como la tercera de aquí). pic.twitter.com/nYVKaiTYsQ

Este terremoto ocurre en una zona muy distinta a lo que es Chile, donde estamos acostumbrados a terremotos mucho más grandes en magnitud, pero que no terminan produciendo intensidades tan grandes en general. Este tipo de terremoto en Turquía lo hizo, y muy cerca de ciudades

Ahora, Turquía tiene una norma de construcción sismoresistente, bastante parecida a la de Estados Unidos, pero no toda construcción la ha cumplido. Algunas son simplemente muy viejas, como el Castillo de Gazintap https://t.co/2kPiQbMImb

Además, el terremoto inicial movió el fondo marino (no mucho, pero lo movió lateralmente), lo que llevó a un tsunami. No uno demasiado grande, pero un tsunami no tiene que ser muy grande para tener demasiada fuerzahttps://t.co/Y7SEiiwHKp