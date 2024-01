“Patotero, gil y mentiroso”: Costa Bonino acusó de “apriete” a Sebastián Da Silva

En las últimas semanas, el politólogo y estratega de campañas Luis Costa Bonino generó controversias en X (antes Twitter) debido a sus comentarios sobre el presidente Lacalle Pou.

En la red social, Costa Bonino sugirió que el actual mandatario apuesta por una derrota de su propio partido en los próximos comicios, con la intención de ser reelecto en las siguientes.

Estas afirmaciones, según su propio autor, habrían derivado en una multitud de ataques virtuales contra su persona, y una comunicación del propio Lacalle Pou.

Agradezco a todo el aluvión de cuentas de trolls, y cuentas auténticas ligadas al Presidente, que me están insultando y descalificando en la última hora. No hay mejor verificación para una afirmación en Twitter, que una súbita y coordinada ofensiva de insultos y ataques…

El Presidente me escribió el sábado 9 de diciembre, para comunicarme su molestia con mis tuits sobre su estrategia de perder en 2024. Me pidió que no difundiera el contenido de su mensaje. Cosa que no he hecho, pero creo que corresponde que difunda lo que le respondí, que no es…