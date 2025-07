“Odio a los pu… neg…”: actriz argentina escarnecida en México por expresiones racistas

Vida en la red

En las últimas horas, circuló en redes sociales el registro de la reacción de una conductora que fue multada en la Ciudad de México. En el video, la mujer reacciona con violencia ante la presencia de los inspectores y profiere contra ellos gruesos dicterios y expresiones racistas.

“No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culero”, “Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, gritó la mujer a los agentes, quienes se disponían a colocarle un cepo en el auto. En ese momento, la mujer viajaba junto a su hijo adolescente, quien bajó del auto a interceder por ella.

Se llama #XimenaPichel, modelo de la marca @Pantene, además de representar el producto sale en programas de @Televisa/ #RosadeGuadalupe. vive por la ROMA/Condesa, tiene 30 años viviendo en #México, anteriormente vivió en #PozaRica #Veracruz, estuvo o está casada con #AaronBeas.… pic.twitter.com/4JId6ROE9B — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) July 7, 2025

Un vídeo más completo de la argentina teibolera Ximena Pichel chequen su expresión parece que estaba drogada, pero la escort se desquició pic.twitter.com/chPUEOUbo0 — Victor Olvera (@hugooliver80076) July 7, 2025

Identificada como Ximena Pichel, es una mestiza argentina-mexicana.

Agredieron a un agente que intentaba ponerle una araña a su coche mal estacionado.

"Odio a los ngros como tú", gritaba mientras el marrano de su hijo hacia un live.

??… pic.twitter.com/42QSzLT3Je — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 5, 2025

Los dichos de la mujer generaron malestar en las redes sociales, y con el paso de las horas, internet hizo su “magia”. Así, la airada fémina que había sido bautizada sarcásticamente como “Lady Racista”, fue identificada como Ximena Pichel, modelo y actriz argentina de 44 años.

Según consigna TN, Pichel reside desde hace años en el país azteca y formó parte del elenco de la telenovela Entre el amor y el deseo (2010), que tuvo como protagonistas a Lorena Rojas y Víctor González. Además, participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas. Sin embargo, lleva más de diez años sin trabajos conocidos en el ambiente televisivo.

La hermosa argentina con el Sol en los ojos http://t.co/B7nhd39nqe Ximena Pichel en #EllaEs de @RevistaOPEN pic.twitter.com/kHjhxZElw3 — Erick Tapia (@EseErick) March 19, 2014

Tras la viralización del video, Pichel aseguró en su cuenta de X que las imágenes divulgadas tenían el fin de perjudicarla, y que tenía en su poder “el video completo” y no solo la parte que “la hacía ver mal”. Asimismo, expresó que estaba esperando instrucciones de sus “asesores” para divulgarlo. Sin embargo, su siguiente acción fue eliminar su cuenta de X.

El gobierno de la Ciudad de México, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), emitió un comunicado.

#CDMX | El Gobierno de la Ciudad de México emite un comunicado tras los actos de racismo y discriminación de #XimenaPichel tras difundirse un video en redes sociales… pic.twitter.com/RdfTeAfc7w — LaPeriodista (@LaPeriodistaMx) July 6, 2025

“Condenamos los actos de racismo y discriminación registrados recientemente en la Ciudad de México, en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”.

Esta mañana, la presidenta del país también condenó los dichos de la actriz.

#AHORA ??I La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) calificó como "deplorable" el racismo y clasismo de #LadyCondesa o #LadyRacista, una mujer argentina que insultó a un policía de la CDMX.#MañaneraDelPueblo #México pic.twitter.com/VyrUaZq4yi — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 7, 2025

En redes, varios internautas aprovecharon la involuntaria fama viral de Pichel para hacer bromas y memes.