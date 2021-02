“No improvisamos ni entramos a lo tigre”: Int. de Rocha sobre denuncia por área protegida

Medioambiente

En las últimas horas, una publicación de la asociación civil COENDU, y una denuncia presentada en el Sistema de Denuncias Ambientales del Ministerio de Ambiente, pusieron en cuestión el manejo del área protegida de Cerro Verde, en el departamento de Rocha.

En concreto, se reclamaba por la apertura de un nuevo camino para vehículos en dicha área protegida, senda cuyo trazado estaría, al menos parcialmente "en conflicto con los valores de conservación" a preservar en el lugar.

"Estas cosas las trabajamos, no la improvisamos ni entramos a lo tigre", dijo a Montevideo Portal el intendente rochense Alejo Umpiérrez, molesto por lo que considera un uso político del tema.



"Este camino ya existía, lo que se hizo fue ensancharlo. Tenía seis metros y se lo llevó a doce", detalló.

Dicha senda es una de las dos vías de acceso a Cerro Verde, que existen desde hace años y que, supuestamente permitirían el acceso de vehículos. Sin embargo, el jerarca asegura que resultaban intransitables. "Yo me quedé trancado dos veces y me tuvieron que remolcar con tractor del Ejército", ejemplificó.

"El lugar de destino de ambos caminos es el mismo: una playa de estacionamientos para vehículos, que ya estaba", detalló.

Durante el ensanche "quitamos con todo quedado cuidado acacias y pinos, especies exóticas cuya deforestación está aconsejada" y en lo que se trabaja en otras zonas del departamento, como Cabo Polonio.



Según Umpiérrez, es falso que se haya dañado el pastizal psamófilo que "está por otro lado" y el camino "ni lo roza". también niega que afecté los 33 untos de interés arqueológico existentes en el cerro, ya que dicho sendero termina a un kilómetro del accidente geográfico en cuestión, exactamente donde ya estaba el estacionamiento.

"Esta es una movida política de gente que ha sido desplazada de posiciones de decisión dentro del área protegida, y no les gusta el nuevo funcionamiento", criticó el intendente.

"Rocha, por primera vez en su historia creó un Departamento de Ambiente para trabajar en consonancia con el cuidado del medio", expresó.

En cuanto al uso del lugar, Umpiérrez no comulga con la idea de que "Un área protegida tenga que ser un lugar cerrado con candado", algo que, asegura, hoy sucede de forma literal. "la gente tiene que pedir para entrar", dijo.

"Queremos el área al servicio de la comunidad, sustentablemente utilizada. La idea es hacer senderos de interpretación, un centro de visitantes, generar una posibilidad de utilización turística que es una forma de vida para una gente muy castigada como es la de La Coronilla", zona costera que "en los años 80, debido al trazado del Canal Andreoni, perdió su esplendor turístico".

Reafirmando lo dicho, Umpiérrez remitió Montevideo Portal un documento firmado por numerosos vecinos de La Coronilla, donde solicitan que se les devuelva el derecho a acceder al área de cerro verde, algo que hoy tienen vedado. (Ver documentos adjuntos al pie de la nota).

"Estamos tratando de generar una alternativa para gente que hoy no tiene ninguna. Además, el Plan de Manejo del área, creado por el gobierno anterior, dice exactamente eso", enfatizó.

"Hay gente que cree que las áreas protegidas son áreas prohibidas, y no es la idea". Para el gobernante departamental, se trata de espacios para generar conciencia ambiental, circuitos educativos, enseñanza" y que, "con un estudio de carga hecho con responsabilidad, se puede aprovechar turísticamente".

Hacia una gestión integral

Rodrigo García Píngaro, titular de la recientemente creada Dirección de Ambiente de la Intendencia de Rocha, es conocido en el rubro por su trabajo en la Organización para la Conservación de Cetáceos del Uruguay (OCC) y la ONG Océanos Sanos.

Consultado por Montevideo Portal, destacó que "el cometido más importante" de ese organismo es "contribuir a que todas las obras de infraestructura que haga la Intendencia tengan garantías ambientales".

En el caso de Cerro Verde, entiende que se da "una situación particular con una complejidad especial" , y señala que "una de las cosas que más se han criticado es que no se siguieron los procedimientos administrativos", algo en lo que los críticos "en parte tienen razón". Pese a ello, subraya que "no se contempló el altísimo riesgo de incendio que presenta la zona, algo en lo que no se ha actuado pese a que hace seis años existe una comisión administradora específica". En ese sentido, recordó que un reciente incendio en la contigua zona de Santa Teresa puso en riesgo al área protegida.

"Es una amenaza enorme, especialmente en este lugar, que no tenía un acceso para atender esa situación", dijo. Por ello, y en coincidencia con lo dicho por Umpiérrez, explicó que "se tomó un camino ya existente" donde en algunos tramos "apenas entraba un jeep".

"No se violó lo previsto en el plan de manejo y se contribuyó a disminuir esa gran amenaza, porque el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) no tenía acceso para poder prevenir un incendio".



Volviendo a los procedimientos administrativos, expresó que se tuvo en cuenta un precedente de una situación similar en Cabo Polonio. "Habíamos iniciado, como corresponde, la parte administrativa", pero la respuesta "nunca llegó". Por ello, se actuó "en la urgencia de hacer algo que ya estaba previsto, y teniendo en cuenta los estudios que hay en el área protegida: ya había estudios, ya había camino, lo que se hizo fue un ensanche, sin afectar la flora nativa ni ningún bañado", insistió.

"Es interesante y positiva la preocupación de la gente por el tema, pero la desinformación que hubo en las redes sociales fue tremenda", aseveró, insistiendo en que "no se hizo ningún destrozo, y que las pocas plantas nativas que se tocaron ya estaban dentro del camino, donde "les llegaba alguna luz" en medio de los pinos.

"El monte de pinos sofoca y deja sin luz al monte nativo", refirió el funcionario, añadiendo que también acidifica el suelo y retiene el sistema de dunas, razón por la que "mucha arena que falta en las playas está retenida en los montes".

En ese sentido, el camino ensanchado también cumpliría la misión de facilitar "la urgente erradicación del monte exótico", que doblega al nativo y hace que "apenas sobreviva en parches".



Aclaró también, en respuesta a versiones que circularon, que "esto no tiene nada que ver con un hotel cinco estrellas, algo que jamás se haría allí, que no encaja con el área".

Nuevamente en coincidencia con el intendente, indicó que el proyecto para el lugar contempla la creación de "un pequeño centro interpretativo, de educación ambiental, investigación e información", que estaría situado "a mil metros del Cerro Verde", y lejos de los ya mencionados puntos de interés arqueológico.

Asimismo, el acceso de visitantes se llevaría cabo "con acceso limitado y un control: La carga turística será establecida y se cerrará el portón vez que se compete", algo que, advierte, no se ha hecho hasta ahora.

"Más allá del camino, esta obra apunta a una gestión integral, donde es necesario integrar la protección ambiental con el desarrollo sostenible". En esa articulación, una zona como La Coronilla "que está muy abandonada en su aspecto turístico, se vería muy beneficiada".

Finalmente, García enfatiza que el lugar "serviría para formar más guardaparques, porque hoy hay sólo uno, que trabaja junto a otro que es honorario. Son las cosas que no pueden pasar", concluyó.

