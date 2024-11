“No hay peligro de que me deslice en su cama”: la sarcástica invitación de Bayly a Milei

Vida en la red

En un llamativo ejercicio de ironía ante cámara, el siempre polémico y mordaz Jaime Bayly dedicó en las últimas horas un video al presidente argentino Javier Milei. A lo largo de diez minutos, y so pretexto de cursarle una amable invitación, el comunicador alaba y escarnece a la misma vez al mandatario.

Radicado desde hace catorce años en Miami y al tanto de que Milei viajará esta semana esa ciudad, Bayly le ofreció alojamiento en su modesto chalet de “seis habitaciones, seis baños, con piscina y jardín”.

“Los hoteles son carísimos en esta ciudad, le van a cobrar una fortuna por una suite presidencial”, argumenta Bailey en el video, en cuya portada se ven las caras de del aspirante a anfitrión y su invitado y; entre ambas, una cama de dos plazas.

“Querido presidente argentino, querido Javier, admirado Javier, quiero decirle que mi casa es su casa”, expresa Bayly. “La Argentina es un país sufrido, le ruego que practique la austeridad, que dé el ejemplo y no gaste una fortuna, hospedándose en un hotel cinco estrellas. Le imploro que considere quedarse aquí en nuestra casa. Silvia y yo deseamos fervorosamente que usted sea nuestro huésped ilustre”, añade e incluye en su invitación a su esposa, la escritora Silvia Núñez del Arco.

“Usted dirá ‘no me conviene, Bayly es bisexual’, pero no hay peligro de que yo entre al cuarto de huéspedes y me deslice sigilosamente en su cama, eso no va a ocurrir -dice-. […] Puede ocurrir que nuestro perrito Leo se meta en su cama, pero es un perro noble, conservador, republicano y probadamente heterosexual, admirador de usted y de Trump. Él habrá percibido cuánto ama usted a los perros. La gata, no. No se ofenda, pero la gata es más inteligente que usted y que yo”, añade con sarcasmo.

“No se preocupe, sé que tengo esa fama de bisexual, de onanista, de consumidor de cannabis. Mis vecinos, que tienen carnet para fumar, ellos sí fuman mucho. […] Confíe en nosotros y ahórrele a la Argentina los dólares, dé el ejemplo, practique la austeridad en este viaje. Yo sé que los argentinos de bien que tanto lo apoyan van a estar muy contentos y van a aprobar que no se vaya al Four Seasons o el Ritz, como si fuera un señorito, un dandy, y se quede en la casa del periodista venido a menos, con sobrepeso, pero querido por los argentinos, el señor Bayly”.

“De última si me meto en su cama no será para sobarme, estoy viejo para eso. En todo caso será erá para conversar sobre Adam Smith, Friedman, Hayek”, añadió.

Los dardos del escritor peruano contra el actual mandatario argentino no son una novedad. En noviembre de 2023, antes del balotaje, tras una entrevista con Milei, el escritor dijo que el entonces candidato de La Libertad Avanza le había parecido “autoritario, impuntual y homofóbico”, según recuerda el periódico La Nación.