“Ni en la NASA hay esta tecnología”: cartel en un hospital genera divertidas reacciones

Vida en la red

¿Tecnología no apta para cualquier usuario, o usuarios no aptos para cualquier tecnología?

La fotografía de un letrero situado en un centro de salud ha generado en las últimas horas numerosas reacciones en Twitter.

Según la autora de la publicación, el cartelito en cuestión está en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Tras la publicación de la imagen, las humoradas y especulaciones no se han hecho esperar. Mientras unos valoran lo simple -o rudimentario- de la solución adoptada por los funcionarios del sanatorio, no faltan quienes señalan maliciosamente lo gastada que está la palabra "NO" sobre la hoja de papel.

Si es imposible ¿Porque la palabra "No" esta tan desgastada en el papel? Pregunta seria. — Ed Gutiérrez (@G3Kdigital) August 28, 2020

La UX de hecho es mejorable…



La gente ha desgastado el NO escrito en el papel ??



Es imposible no querer a los usuarios — Alex Rodríguez (@takesomecandy) August 29, 2020

Me recuerda a cuando en una ciudad que no quiero mencionar se instalaron "unos conocidos grandes almacenes" y junto al luminoso de "introduzca ticket" de salida del parking pegaron un ticket de aparcamiento y un folio a mano con una flecha y la inscripción "este ticket". ?? — Antonio Rgu?z (@madridete) August 29, 2020

-Cambiar la interface cuesta X.

-Quita, quita, está otra empresa me lo hace por una cuarta parte. — Oihane (@matl3s) August 28, 2020

Ni en la @NASA tienen esta tecnología y UX https://t.co/V00SFgX1Tm — Jesús Caricote (@JCARICOTE) August 28, 2020

Estoy absolutamente seguro de que en esta “interfaz” aún preguntan dónde hay que presionar. https://t.co/sDu1OSA7dX — René Arturo from the bunker ?? (@renearturus) August 29, 2020