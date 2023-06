“Mi vida sos vos y la play”: publicó carta de amor de su hermanito a la novia y arrasó

Una tuitera argentina alcanzó ese efímero fenómeno conocido como “celebridad viral” gracias a una breve carta que su hermano de 12 años le escribió a su noviecita.

“Me pareció espectacular haberle encontrado a mi hermano de 12 una carta que le escribió a la novia y creo que es de suma importancia compartirlo, porque no puedo leerla sin llorar de la risa”, escribió en Twitter la hermana del adolescente enamorado, adjuntando una foto de la misiva

En el manuscrito, el niño describe entre corazoncitos y tachaduras los sentimientos que le suscita la anónima chica.

El mensaje está redactado en un estilo llano, y es precisamente su falta de pretensiones líricas lo que lo hace entrañable y empalagosamente encantador. Además, la inclusión de algunas declaraciones que van por fuera de la ortodoxia de los epistolarios amorosos convierte a la modesta esquela en un verdadero éxito.

me pareció espectacular haberle encontrado a mi hermano de 12 una carta q le escribió a la novia y creo q es de suma importancia compartirlo porque no puedo leerla sin llorar de la risa pic.twitter.com/eC8EucXLAG

“Perdón si no soy nada decorativo en cartas, pero la intención es lo que cuenta”, comienza el preadolescente

“Quiero que sepas que sos la chica que más amo en el mundo, te amo tanto que hasta hice una carta para vos (nunca hice en mi vida), sos una maravilla de persona, y lo sabés, todos me dicen suertudo por estar con una chica tan linda como vos, pero a pesar de ser linda físicamente, tenes lindos y buenos sentimientos: sos graciosa y más que nada sos una buena persona”, prosigue

“Es increíble lo que siento cuando te veo, me siento un estúpido al estar al lado tuyo. Sos muy superior”, asegura el chico, totalmente desbordado de amor.

Hacia el final, el texto amenaza con provocar un coma diabético, e incluye también algunas declaraciones peregrinas: “Amo amarte, te extraño cada 12 horas de mi día. Te abrazaría hasta quedarme desnutrido y morir al lado tuyo. Te amo demasiado y me gustas demasiado. Cuando escucho canciones de amor como las de Canserbero pienso en vos, todo el tiempo. Todo el tiempo pienso en vos. Mi vida sos vos y la play”, arremete.

“Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos”, concluye el sentido escrito.

El tuit fue un suceso inmediato en la red social, y no tardó en hacerse viral. La autora de la publicación recibió los aplausos dirigidos a su hermanos, pero también comentarios críticos en lo que se la acusaba de exponer a su hermano menor.

Por ello, la joven volvió a la red para explicar que la publicación había sido hecha con el consentimiento del chico, y que este estaba muy feliz con el éxito de su carta.

estaría bueno q los medios q publican la carta ACLAREN que mi hermano me dejo subirla xq ya sé q la gente es pelotuda pero no me imagine que tanto, asi dejan de romperme las pelotas 1poco, muchas gracias