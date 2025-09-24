Vida en la red

¿Lula convidando “paçoquita” en la ONU? El video “más o menos fake” que se hizo viral

El martes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pronunció un vibrante discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

En su alocución, el mandatario recordó al expresidente uruguayo José Mujica y al papa Francisco, ambos fallecidos este año, y condenó las acciones militares israelíes en Gaza, situación a la que calificó como genocidio.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la presencia de Lula en la sede de la ONU no se produjo durante su discurso. Se trata de un video grabado cuando Lula estaba sentado en su butaca del anfiteatro, y parecía compartir golosinas con otras personas.

Clima aparentemente tranquilo na delegação brasileira pic.twitter.com/hGXvCVSbUv — Sam Pancher (@SamPancher) September 22, 2025

El video circuló rápidamente en redes sociales, con descripciones no ajustados a la realidad. En los posteos virales, se decía que Lula estaba convidando paçoquita—un turrón de maní muy común en Brasil y que también se consigue en Uruguay— a representantes de otras naciones.

"Lula usa paçoquita para cerrar acuerdos comerciales en la ONU”, "Lula llevó paçoquita a los jefes de estado de la ONU. Turrón de maní. Entréguenle el mundo a Lula para que gobierne de inmediato”, decían algunas de las publicaciones.

Sin embargo, según informa G1, estas afirmaciones son falsas.

El periódico aclara que el video es completamente real, pero no muestra lo que dicen las publicaciones. De hecho, Lula convida caramelos, no paçoquita, y no se los entrega a dignatarios internacionales, sino a los miembros de su propia comitiva.

El video original fue grabado por el periodista Sam Pancher, enviado por el portal noticioso Metrópoles, quien lo divulgó en X con el texto: "Ambiente aparentemente tranquilo en la delegación brasileña”.

Ante la viralización del registro con información inexacta, Pancher publicó en su cuenta una aclaración.

Usaram um vídeo meu pra espalhar Fake News e o Fato ou Fake, do G1, desmentiu.



Lula NÃO comeu paçoquinha na Onu. pic.twitter.com/a4poq0P71f — Sam Pancher (@SamPancher) September 24, 2025