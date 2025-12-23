“Le robé el macho a mi hermana”: tiktoker y su cuento de “cómo pasó lo sucedido”

Montevideo Portal
Una tiktoker argentina publicó un video donde se propone contar las peripecias que pasó para que el marido de su hermana, padre de su sobrino, mantenga con ella una relación paralela.
“Les cuento el story time de cómo le robé el macho a mi hermana; el papá de mi sobrino”, comenzó la joven. “Esto se remonta a 2023, cuando a mí me empezó a gustar el papá de mi sobrino. Él me tira onda y ellos siempre se separaban, iban y volvían... En una de esas que ellos se separan, un día después de mi cumple, voy a una plaza, y él me empezó a chiflar”, agregó.
Ante eso, se acerca, la saluda, y él la invitó a tomar algo. “Nos fuimos, estábamos adentro del auto, y él me dice: 'dame un beso'”, relató.
Luego, según dijo, empezaron a hablar con frecuencia por teléfono. Después, fueron para la casa del hombre. “Ahí paso lo sucedido. Y se ve que yo me re enganché y bueno, nos seguimos viendo por un par de años; hasta que se enteraron”, dijo y remató: “Ah, y él después había vuelto con mi hermana, y yo me seguía viendo”.
