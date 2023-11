“Javier, contale a la gente”: pasantía de Milei se convirtió en “momento meme” del debate

Vida en la red

En la noche del domingo, Sergio Massa y Javier Milei, los dos candidatos a la presidencia de Argentina, se enfrentaron en un debate televisado, enfrentamiento verbal al que estaban obligados por la normativa del país vecino.

El duelo se rigió por un protocolo pautado de antemano y justo es decir que ambos contendientes procuraron mantenerse dentro del esquema. Fueron escasos lo momentos en los que se interrumpieron mutuamente o cruzaron las líneas.

La dinámica del enfrentamiento estuvo marcada por las actitudes de los candidatos, con Massa persiguiendo a su adversario con preguntas “por sí o por no” y Milei intentado mostrarse sereno, como forma de alejarse del perfil irascible y estridente que él mismo construyó —quizá a su pesar— durante la campaña.

Uno de los momentos más “jugosos” del debate se produjo cuando el oficialista confrontó al libertario con un episodio del pasado. Según contó Massa, Milei fue en sus épocas de estudiante un pasante del Banco Central Argentino (BCRA), institución que se propone cerrar si llega a la presidencia. Lo referido por Massa no es nuevo. Por el contrario, ya había sido abordado en medios e incluso forma parte del libro biográfico El loco, del periodista Juan Luis González.

En el debate, Massa insinuó que Milei abrigaba resentimiento con el Banco Central por no renovarle dicha plaza de becario, beneficio al que sí habrían accedido los demás pasantes de su camada. Asimismo, desafió al libertario a que ambos se sometieran juntos a una prueba psicotécnica, dando así a entender que un mal resultado en ese tipo de examen estaría detrás de su rechazo en la institución.

Indie Politik, [12 de nov de 2023 a las 21:50]

Massa le recuerda a Milei su pasantía en el Banco Central. pic.twitter.com/MMLaZX28PU — Claudia Robles (@Clorobles2) November 13, 2023

“Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste”, dijo Massa. “Yo no me negué, dije que estaba dispuesto. Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca”, replicó Milei.

“Vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no?”, preguntó al punto al peronista. “Sí, era un pasante”, reconoció el opositor.

“Contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía. Entiendo que estás enojado con el BCRA porque en algún momento te sentiste rechazado, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”, pidió el actual ministro, y enfatizó su cuestionamiento.

“Javier, vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no?”; ante la insistencia, Milei asintió. “¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente”, se encarnizó Massa.

“Digo, digamos... era un estudiante”, atinó Milei. En ese momento, su oponente pareció percibir que su ataque había dado en un punto débil y sacó provecho: “Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico”, arguyó. “Quizás vos tampoco la hubieras pasado”, se defendió Milei.

“Entiendo que estés con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”, soltó Massa.

“Era un joven que, digamos, ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? La vida tiene fracasos y uno se pone de pie y sigue. No como vos, que seguís fracasando de la misma manera”, retrucó el candidato de La Libertad Avanza.

“Aprendí mucho de mis fracasos y algunos los compartiste conmigo, porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador. De los fracasos aprendí mucho y me forjaron y me templaron”, redarguyó Sergio Massa.

Ese breve “debate dentro del debate” generó una tormenta de reacciones en redes sociales, y la razón para ello es simple: pese a que sus protagonistas fueron nada menos que los candidatos a la presidencia, el episodio incluyó ese factor de éxito que funciona tanto en los más relevantes foros como en los pasillos de los más modestos conventillos: el chisme.

Por ello, las bromas, memes y humoradas al respecto surgieron de inmediato como hongos luego de la lluvia.

Milei después de que el Banco Central no le renovó la pasantía: pic.twitter.com/FxArRvbbOv — Tomii (@Tomas_chaile09) November 13, 2023

Quiere prender fuego el Banco Central porque no le renovaron la pasantía



¿Por qué no le renovaron la pasantía?#MassaPresidente#ArgentinaSi #MileiNo pic.twitter.com/xtDfHG4lBU — Jeremías Toffolo (@JeremiasToffolo) November 13, 2023

Milei cuando se cruce al que lo despidió de la pasantía en el Banco Central pic.twitter.com/BwGlXWG1Q4 — Pedro ???? (@PedroBecchi) November 13, 2023

Javier ¿Por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central? Entiendo que estés enojado con el banco central porque te sentiste rechazado pic.twitter.com/VVqbQDJwYK — Ailu Salafia (@AiluSalafia) November 13, 2023

Por sí o por no: ¿te renovaron la pasantía en el Banco Central? pic.twitter.com/sECvN1Tuho — Natalia Volosin (@nataliavolosin) November 13, 2023

Cuando no te renuevan la pasantía en el Banco Central pic.twitter.com/u7mbJ4373J — CeleS? ?????????? (@CelePistan) November 13, 2023

Google “pasantía de Milei en el bcra” y me salió esto. pic.twitter.com/WJ3NrQ321m — Pelusa Bursatil ?? (@facu42) November 13, 2023

- Por qué no te renovaron la pasantía? -

- pic.twitter.com/GJPzcFHPTl — #BloKeoBoludxs (@BloKeoBoludos) November 13, 2023

Por que no le renovaron la pasantía a Milei?

Milei en la pasantía: pic.twitter.com/RUyou0FwP3 — El Fervor Desmedido (@theyoungpromesa) November 13, 2023

La subtrama de Milei en su pasantía en el Banco Central pic.twitter.com/8yVB30zmwd — chicho?? (@chichoRC_) November 13, 2023

No debí presentarme a esa pasantía en el BCRA pic.twitter.com/CoK6jhbTdJ — Vengador Recargado (@El_vengaK) November 13, 2023

Milei porque no te renovaron la pasantía? pic.twitter.com/YjNgWfVjBO — El Editor (@eleditor_ok) November 13, 2023

Javier, por qué no te renovaron la pasantía en el banco central? pic.twitter.com/2Vr9w2CteO — Fede Carestía ?? Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) November 13, 2023

- Contale a todos Javi xq no te renovaron la pasantía

- #DebatePresidencial2023 pic.twitter.com/GTypl3e6Zb — Sol Despeinada ?? (@sol__despeinada) November 13, 2023

-DALE CONTANOS PORQUÉ NO TE RENOVARON LA PASANTÍA

- pic.twitter.com/rCnZpn7C9Q — Devaluada (@Reperfilada) November 13, 2023

Porqué no te renovaron la pasantía en el banco central Javier? Ahhh¿? Eh??? #Debate2023 #DebatePresidencial2023 #DebatePresidencial pic.twitter.com/CU8iUD9Nma — HAGOV República Separatista de Córdoba (@HagovRepCba) November 13, 2023

CONTESTEME MAESTRO PORQUE NO LE RENOVARON LA PASANTÍA pic.twitter.com/KDYmhra4XC — Nicolás. (@ProCreCarc) November 13, 2023

¿Por qué no te renovaron la pasantía, Javier?



*Milei pic.twitter.com/ib3bXCL8eu — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) November 13, 2023

Todo empezó con una pasantía no renovada pic.twitter.com/HnWndTguKB — Aylen (@aylenkatopodis) November 13, 2023

Por qué a Javier Milei no le renovaron la pasantia?

Acaso no es lo que nos preguntamos todos? pic.twitter.com/w3WB3besic — Yami ?? (@Esmuyrufus) November 13, 2023

Lo lamento, pero no podemos renovarte la pasantía. pic.twitter.com/Nl9AdqJMa7 — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) November 13, 2023

Cuando no te renuevan la pasantía en el Banco Central... pic.twitter.com/4Pr4xsY74u — Lautaro FyM (@Lautafym) November 13, 2023

-Y Javier la pasantía en el Central, por qué no te la renovaron?



-Qué se yo, no sé!!! pic.twitter.com/piElvItbqf — A L E peronista?? (@AlePeronista) November 13, 2023

Si en vez del Banco Central, @JMilei hubiera hecho una pasantía en Aerolíneas Argentinas... pic.twitter.com/cJlIo6Iber — Javier Smaldone (@mis2centavos) November 13, 2023

CON RAZÓN ODIA AL BANCO CENTRAL.

NO LE RENOVARON LA PASANTÍA.

EL BANCO CENTRAL ES PARA MILEI

LO QUE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES PARA HITLER. — Gildo Insfrán es el Katejon ???????????? (@somborshuffleAR) November 13, 2023

Necesito saber lo de la pasantia del Banco Cenrral pic.twitter.com/NLeKenWGMK — ??Señora La Mabela?? (@LaMeibel) November 13, 2023

¿Por qué no te renovaron la pasantía? pic.twitter.com/BBGH9KWm4u — Damián García ??? ?? (@Damiansgarcia1) November 13, 2023

El hombre bajo la lluvia que dibujó Milei durante su pasantia en el Banco Central pic.twitter.com/0iB0gx66DB — Diego (@ElDiegoDejo) November 13, 2023

Lo de la pasantía de Milei en el Banco Central…

Un chisme se cuenta entero, @SergioMassa pic.twitter.com/7BrHmz6yJK — Jana Rodriguez Hertz ?? (@janarhertz) November 13, 2023

por qué no te renovaron la pasantía del banco central? pic.twitter.com/6qpV7iaZtz — bellaquita remix (@taesoltero) November 13, 2023

A Milei no le renovaron la pasantía... pic.twitter.com/PXitqvGsP4 — ©?hristian?? (@ChristianCoyto) November 13, 2023