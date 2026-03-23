“Gran peligro”: estado brasileño fronterizo con Uruguay emitió alerta roja meteorológica

Medioambiente

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió el domingo una alerta naranja para el sur del país. Esta mañana, concretamente a las 9:10 horas, elevó el nivel de riesgo a rojo, lo que significa “gran peligro”.

El aviso, que rige hasta las 22:00 horas, advierte sobre la posibilidad de que se produzcan “precipitaciones superiores a 60 mm en la hora o más de 100 mm en el día”, así como “vientos superiores a 100 km/h y granizo”.

Por ello, considera que existe “alto riesgo de daños a edificios, cortes de energía, daños a cultivos, caída de árboles, inundaciones e interrupciones en el transporte terrestre”.

En las últimas horas, el observatorio brasileño privado Metsul advirtió sobre la llegada de un frente frío que afectaría parcialmente a Uruguay y la posterior formación de un ciclón extratropical.

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) coincide, parcialmente, con sus colegas brasileños. En un aviso especial emitido el domingo, Inumet advirtió sobre la posibilidad de copiosas lluvias, que serían del orden de “60 o 100 milímetros en 12 horas”, pero no adelanta la intensidad de vientos que prevén los vecinos norteños.

Sin embargo, algo soplará, ya que Inumet prevé para varios departamentos vientos de 40 km/h, con rachas de hasta 50 o 60”.