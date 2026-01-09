“Es un abuso”: fue “niña corpo” y duda de un trabajo presencial de lunes a viernes

En las últimas horas, el testimonio de una joven tras una entrevista laboral se volvió viral en redes sociales.
“Yo ya no sé cómo volver a la vida real después de haber sido ‘niña corpo’”, manifestó al inicio del video, consignado por Mdz Online, y luego contó: “Quieren que vaya de lunes a viernes de 9 a 18, presencial todos los días. ¿Estamos todos locos? Es un abuso”.
La joven dijo que le “encantó” el trabajo, pero bregó por la “muerte a la presencialidad”. “Te convertís en una persona sin vida. No sé si estoy lista”, sostuvo.
"Abuso"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 8, 2026
Por esta chica que denunció: "Salí de una entrevista, me encantó el trabajo, pero me ofrecieron que sea presencial de lunes a viernes de 9 a 18. Es un abuso". pic.twitter.com/GJSG7IoFov
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]