“Es un abuso”: fue “niña corpo” y duda de un trabajo presencial de lunes a viernes

Una joven expresó en redes sociales su rechazo a la presencialidad laboral, pese a que le “encantó” una propuesta de empleo.

09.01.2026 12:31

En las últimas horas, el testimonio de una joven tras una entrevista laboral se volvió viral en redes sociales.

“Yo ya no sé cómo volver a la vida real después de haber sido ‘niña corpo’”, manifestó al inicio del video, consignado por Mdz Online, y luego contó: “Quieren que vaya de lunes a viernes de 9 a 18, presencial todos los días. ¿Estamos todos locos? Es un abuso”.

La joven dijo que le “encantó” el trabajo, pero bregó por la “muerte a la presencialidad”. “Te convertís en una persona sin vida. No sé si estoy lista”, sostuvo.