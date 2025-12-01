“Es la hora de ella”: influencer trans sorprendió con su cambio físico en menos de un año

Vida en la red

La brasileña Bella Longuinho, de 23 años, se ha convertido en un fenómeno viral en redes gracias a los videos en los que comparte su proceso de cambio de género. Hasta hace poco, ella era un fisicoculturista con aspecto de Adonis. Ahora, luego de una radical transformación física, tiene un aspecto absolutamente femenino.

Longuinho comenzó el proceso a principios de 2025, punto de partida que anunció en redes sociales. Semanas atrás se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, donde también pasó por procedimientos como feminización facial, implantes de silicona y modificaciones corporales que le permitieron una transformación sorprendente en poco tiempo.

Según ella, el viaje a Tailandia no estuvo motivado por el precio de los procedimientos, algo que atrae a personas trans de todo el mundo; sino por la experiencia de los profesionales. En redes sociales, la joven contó que la cirugía costó unos 21.500 dólares, cifra similar a la que se paga en Brasil, y con el viaje el monto se duplicó. "Los médicos de allí realizan esta cirugía todos los días, así que no hay posibilidad de que salga mal", contó.

La influencer adoptó la técnica PPV, que utiliza piel de la zona genital y la pared abdominal. "Tiene la profundidad de una mujer cis, se experimentan orgasmos, no hay olor y se ve perfecta", afirmó. Durante su recuperación, Bella permanecerá bajo el cuidado del equipo tailandés durante un mes, dividiendo su tiempo entre el hospital y un hotel médico.

Tras la cirugía, compartió en redes el proceso de adaptación a su nuevo cuerpo. Por ejemplo, cómo tuvo que aprender a orinar de un modo diferente.

Longuinho se hizo conocida en redes por su humor y su personaje, Zé Longuinho, al que describió como un "hombre gay afeminado y musculoso". En abril, anunció públicamente el cambio definitivo: "Hoy, con todo el cariño del mundo, me despido del nombre Zé Longuinho. Un nombre que fue tan importante para mí, pero con el que ya no me identifico. Ha llegado la hora de ella, la de Isabella", dijo entonces.