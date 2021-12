“Ernesto, calentá que entrás”: nuevo crucero con covid “resucitó” a Talvi en las redes

Vida en la red

Talvi fue el presidenciable colorado en las elecciones de 2019 y ocupó la titularidad de Cancillería en el gobierno de coalición hasta julio de 2020, cuando renunció al cargo en particular y a la política partidaria en general. este alejamiento se produjo sin que el jerarca ofrecer mayores explicaciones, y alimentó especulaciones diversas.

Dos noticias divulgadas en las últimas horas hicieron que el nombre del ministro resonara en las redes sociales. La primera fue el anuncio del inminente estreno de un documental sobre el rescate de los pasajeros y tripulantes del crucero Greg Mortimer. La embarcación sufrió un brote de covid en los comienzos de la pandemia y quedó como una suerte de paria de los mares, enfrentado a un destino incierto. Gracias a la gestión el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, el barco pudo fondear en aguas uruguayas y sus ocupantes desembarcaron para ser asistidos y luego repatriados a sus hogares.

La otra noticia, una especie de retorno al 2020, fue la puesta en cuarentena de un crucero en el Puerto de Montevideo, luego de que esta semana se detectara a bordo un caso positivo de covid.

La combinación de de estas dos noticias activo la “Talvi señal” en Twitter, y el ex ministro -esté donde esté- se hizo trending topic.



Pese a su nueva popularidad, el ex jerarca guarda silencio en Twitter. Su cuenta sigue abierta pero no registra nuevas publicaciones desde noviembre de 2020.

Que vuelva talvi ya a salvarlosss — enfermerosmetropolitana (@enfermerosmetr1) December 10, 2021

Talvi leyendo la noticia pic.twitter.com/GVyQBCkUMO — ElGordoDeAlLado (@gordo_lado) December 10, 2021

Acaban de ver a Talvi en las inmediaciones del puerto mirando al crucero : pic.twitter.com/65440BqIqU — Sr Toquelville. (@LaCuestion2020) December 9, 2021

Un crucero varado con un virus mortal.

Una Nación en peligro.



Él es nuestra única esperanza: pic.twitter.com/oF9HuuvWea — El Ruso Zangief ? (@ZangiefDelCSKA) December 10, 2021

Talvi es un anagrama de Vital. No sé qué suma, pero son datos y hay que darlos. — Congul Gratis (@RealFulanito_OK) December 10, 2021

Talvi aguantándose las ganas de intervenir https://t.co/FCpF8rcFW8 pic.twitter.com/sGAZhfteWJ — Federico Gutiérrez Gorga (@GorgaFederico) December 9, 2021