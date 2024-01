“Encima soy de Peñarol”: la confesión de Bayona ante la crítica de una hincha de Nacional

El director de La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona, confesó el pasado sábado en X (antes Twitter) que es de Peñarol, ante la crítica de una usuaria de esa red social en relación al film.

“Hay algo único en el trabajo de Michael Giacchino en La Sociedad de la Nieve. Cuando piensas en El Valle de las Lágrimas, el lugar del accidente aéreo, es un lugar donde el único sonido que se escucha es el viento solitario. La inquietud te rodea. No hay nada más. La música de Michael -poco convencional y atrevida- toma ese silencio y, de la mano del diseño de sonido, hace que esas escenas cobren vida, convocando el alma de aquellos que no regresaron y dándoles nuevamente voz a través del coro”, posteó el director, oriundo de Barcelona.

Manu, la usuaria de X que en su perfil se identifica con Nacional, le retrucó: “¿Costaba mucho hacer un casting con actores uruguayos no? Aparte los porteñitos son horribles actuando, bien gallego tenías que ser”.

Ante esto, Bayona se limitó a responder: “Y encima soy de Peñarol” y adjuntó el escudo aurinegro.

There’s something unique about @m_giacchino’s work in Society of the Snow. When you think about El Valle de las Lágrimas, the site of the plane crash, that’s a place where the only sound you hear is the lonely wind. Eeriness surrounds you. There’s nothing else. Michael’s music… pic.twitter.com/6j65i7o3Xi