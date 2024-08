Vida en la red

“Descubrí que me encanta ser pu…”: la sincera y controvertida reflexión que arrasó X

Nanu es una rapera argentina que se define como “cantautora de múltiples talentos”, y alterna sus días entre Buenos Aires y Toronto.

Sumamente activa en redes sociales (y también en la plataforma para adultos Onlyfans), la joven se hizo viral en los últimos días gracias a un video que publicó en su cuenta de TikTok, @itsthecrazylatina.

En el clip, la joven se maquilla concienzudamente mientras habla a la cámara acerca del resultado de sus introspecciones.

“Cuestión que me di cuenta de que a mí me encanta ser puta, realmente a mí me encanta ser puta”, abre sin preámbulos la joven.

“Tengo un montón de daddy issues [problemas con la figura paterna], me encanta que los hombres me presten atención y me den su plata”, sostiene Nanu, quien dice ser consciente de que se trata de algo “muy oscuro”, cuyos orígenes se remontan a un abandono paterno. “Ahora voy con la vida con daddy issues. ¿Qué pasa? Nada”, insiste.

“Me divierte ser puta, me gusta lo malo en ese sentido. ¿Es algo tóxico? Sí, […] pero mientras no me autodestruya, mientras todo tenga un límite” no constituiría un problema.

“De vez en cuando voy a salir a putear por el amor a putear, porque es parte de mi naturaleza”, explica la artista.

“No hay cosa que me guste más que estar alrededor de hombres con plata comprándome cosas, dándome tequila caro, que me den ese tequila de 300 dólares me encanta”, explica con un gemido.

“Lo hago con un límite, actúo toda linda, muevo el rabo, coqueteo, hago ‘miau miau’ y después me voy para mi casa. No entiendo por qué tanto drama, no estoy lastimando a nadie”, dice

Video adelante, Nanu aclara que lo que ella llama “ser puta” o “gatear” no es prostitución lisa y llana, sino que se trata de “llamar la atención de los hombres con dinero” y que le “compren cosas como a una reina”. “Es lo que soy, una fucking reina, una pobre princesita que se crio sin papá”, sostiene.

Además, en el video se define como “un Picasso”, y detalla: “los pobres me pueden ver, pero no me pueden tener”.

“Yo soy popular, solo que no me podés tener. Mirame porque soy hermosa”, concluye.

El video se “contagió” de TikTok a X y allí se convirtió en tendencia.

