Vida en la red

“Como toda mujer, si puedo me cuido”: Fossati respondió a burla sobre su cambio estético

El pasado lunes, la fiscal Gabriela Fossati fue la invitada en el espacio La entrevista, de Canal 5.

La funcionaria se presentó en los estudios de la TV pública con un peinado nuevo y un look “rejuvenecido”, al menos en comparación con sus anteriores apariciones públicas.

Esta circunstancia no pasó inadvertida y —como no podía ser de otra manera— fue comentada en Twitter (o X, como el lector prefiera), red social en la que no hay asunto que escape al escrutinio, la crítica y hasta el linchamiento.

En este caso concreto, una usuaria de la red llamada Natalia Brites publicó imágenes de Fossati antes y después de su cambio de aspecto e hizo un comentario sarcástico al respecto.

Cuando le salve el culo al presidente y al gobierno no diré nada pero habrán señales... pic.twitter.com/EX2Ph0os7Z — Natalia brites?? (@Nataliabrites5) August 29, 2023

Curiosamente, la propia fiscal recogió el guante y respondió a la “acusación” de pasar por un procedimiento estético.

Lamento si ud no tiene la suerte de que cuide su salud y su estética el mejor cirujano del país, y que además sea su hermano. No le vendría mal ?? — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) August 29, 2023

“Lamento si ud no tiene la suerte de que cuide su salud y su estética el mejor cirujano del país, y que además sea su hermano. No le vendría mal”, comentó la fiscal, añadiendo a sus palabras un emoji risueño.

“Soy nieta, hija, sobrina, hermana cuñada, tía de 7 médicos y cirujanos, madre de una futura. Pensar que yo me pueda ofender de su comentario es gracioso. Como toda mujer, si puedo me cuido”, añadió.

Porque me dio gracia su comentario. Yo bloqueo groserías. Soy nieta, hija, sobrina, hermana cuñada, tía de 7 médicos y cirujanos, madre de una futura. Pensar que yo me pueda ofender de su comentario es gracioso. Como toda mujer, si puedo me cuido. — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) August 29, 2023

El comentario de la Fiscal hacía referencia a los profesionales de la Clínica Fossati, fundada en la década de 1960 por el doctor Guillermo Fossati, y que continúa funcionando a cargo de sus descendientes.

Por su parte, Brites manifestó su asombro por la respuesta de Fossati, ya que —aseguró— esta había bloqueado antes esa posibilidad. La usuaria redobló su ironía y señaló que si el hermano de la fiscal es cirujano, podría haber intervenido antes. Además, aprovechó para referirse a las versiones de que la Fiscal, que renunciará a su cargo el mes próximo, podría ingresar a la actividad política.

Che nadie le va a preguntar a q lista va? Yo ya hice apuestas ( che ortiva el hermano podría haberla tuneado antes ) pic.twitter.com/KuWlMbbRkE — Natalia brites?? (@Nataliabrites5) August 29, 2023

Asimismo, durante el intercambio intervinieron otras voces, algunas de las cuales felicitaron a Fossati por “invertir en sí misma”, algo en lo que la aludida coincidió, y se congratuló de que no debe pagar por ello.

Bien Gabi!!!!!!!! Si lo hiciste , estás divina!!!!!! No hay como tener un hermano cirujano — monica bch (@ChopiteaMonica) August 29, 2023

Exacto, y a mi me sale gratis. Si supiera la cantidad de sus ídolos que pasan por la clínica. Me falta incorporar el gym para llegar a una vida saludable. — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) August 29, 2023

“Me falta incorporar el gym para llegar a una vida saludable”, concluyó.