“Bienvenidos a la era de la tecno regulación mafiosa”: un análisis de los nuevos EE.UU.

La reportera especializada Elizabeth Lopatto publicó en el portal tecnológico The Verge una extensa columna en la que analiza la era que comienza con el nuevo gobierno de Donald Trump.

Para la escritora, los tiempos que vendrán demostrarán “qué sucede cuando el gobierno es tan corrupto como imaginan los más podridos teóricos de la conspiración”. Y gran parte del problema estriba en que “todos nuestros señores de la tecnología tienen problemas y quieren comprar las soluciones”.

La columna, en su versión al castellano, es la siguiente:

“La toma de posesión de Trump, inundada de dinero, se queda sin ventajas para los grandes donantes”, informó The New York Times, de forma algo inexacta. Claro, la gente de Trump se quedó sin entradas VIP, pero eso no es lo que estaban comprando los donantes. Esto es corrupción pura y obvia, del tipo que solía provocar vergüenza, cuando éramos una población que todavía podía experimentar esa emoción.

Todos nuestros señores de la tecnología tienen problemas y quieren comprar las soluciones. Supongo que fue más fácil que hacer productos que realmente le gusten a la gente.

“First Buddy” Elon Musk gastó al menos un cuarto de billón de dólares en la elección de Donald Trump. Las corporaciones y los donantes ricos han enviado medio billón más desde que fue elegido. Amazon, Google, Uber, Microsoft y Meta donaron un millón de dólares cada uno para la investidura de Trump, al igual que Tim Cook de Apple y Sam Altman de OpenAI. (La investidura de Joe Biden difícilmente recibió este tipo de generosidad). “En el primer mandato, todos me combatían”, dijo Trump en diciembre. “En este mandato, todos quieren ser mis amigos”.

Según se informa, Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, los tres hombres más ricos de la Tierra, asistirán a la investidura; se sentarían con los funcionarios electos y los nominados al gabinete, antes de que la ceremonia se trasladara al interior. (Según se informa, Cook también asistirá). Musk tendrá espacio de oficina en el Edificio de Oficinas Ejecutivas de Eisenhower junto a la Casa Blanca, según The New York Times.

Entonces, ¿qué están comprando estos hombres?

Las oportunidades reales de mercado son más escasas que antes. Los ejecutivos y los inversores tecnológicos se han mostrado abiertamente resentidos por las repercusiones sociales de sus productos y por la inadmisible falta de adulación de la ciudadanía. Zuckerberg, en particular, parece aburrido de Facebook, su principal fuente de ingresos, y ha estado buscando un nuevo juguete. Gastó al menos 46.000 millones de dólares más el coste de un cambio de marca de la empresa en el Metaverso, sólo para descubrir que su gran novedad no tenía piernas. Su última gran novedad son unas gafas de realidad aumentada, que dependen en gran medida de cualquier política de inteligencia artificial (y, probablemente, aranceles) que dicte Trump.

Casi todas las grandes empresas tecnológicas tienen al menos una demanda pendiente. Apple tiene una demanda antimonopolio pendiente. Google acaba de perder una. También hay una demanda de la Comisión Federal de Comercio que podría desvincular a Instagram y WhatsApp de Meta. A Trump le importa poco el verdadero propósito de la aplicación de las leyes antimonopolio: hacer que las empresas compitan por los clientes con buenos productos. Todos los litigios pendientes son sólo una palanca para que Trump castigue a cualquiera que no se alinee. Y Silicon Valley está más desinteresado que nunca en los consumidores. “Salir de la cárcel gratis” es una carta bastante famosa en el juego de Monopoly, después de todo.

Tal vez nadie haya gastado más para comprar un respiro del escrutinio público que la industria de las criptomonedas. “Los chicos de las criptomonedas están simplemente gastando mucho dinero”, dijo a Axios un asesor anónimo de Trump. “Solía ??ser que $1 millón era una gran cantidad. Ahora estamos viendo a algunas personas dando como $10 [millones] o $20 millones”. Quieren una Comisión de Bolsa y Valores amigable. El capitalista de riesgo y mafioso de PayPal David Sacks ya ha sido nombrado como un “zar de las criptomonedas”. Y hay una orden ejecutiva pendiente para nombrar a las criptomonedas “un imperativo o prioridad nacional: una redacción estratégica destinada a guiar a las agencias gubernamentales para que trabajen con la industria”, según Bloomberg. Incluso podemos estar a punto de presenciar nuestro primer bombeo y descarga de monedas meme presidenciales.

Las criptomonedas no sirven para mucho más que para el crimen y el juego, y menos regulación significa más posibilidades de que la gente sea estafada por el próximo FTX. (Hablando de juegos de azar, Robinhood donó 2 millones de dólares al fondo inaugural de Trump). Además de eso, la orden ejecutiva significa una mayor probabilidad de que las criptomonedas se inviertan en nuevos proyectos gubernamentales, ya sea que sean útiles o no. La captura de criptomonedas podría incluso extenderse a la aplicación de medidas menos rigurosas contra las diversas industrias criminales que dependen de ellas.

Luego están los impuestos, por supuesto. Los multimillonarios no quieren pagarlos, y Trump está dispuesto a ello. Scott Bessent, nominado para Secretario del Tesoro, dijo que "el tema económico más importante del día" era asegurarse de que los recortes de impuestos para los ultrarricos se mantuvieran vigentes. Bessent está acusado de ser un evasor fiscal.



Pero todo eso son nimiedades. El dinero real está en el ejército. El capitalista de riesgo Marc Andreessen, también miembro de la junta directiva de Meta e importante inversor en X, ha estado reclutando personal de la administración Trump e incluso influyendo en la contratación del Departamento de Defensa y de la agencia de inteligencia, informa The Washington Post. Como de costumbre, ha delatado el juego al alardear de ello en un podcast.

Los inversores de Silicon Valley en general han sido optimistas sobre la tecnología de defensa, como los niños del cartel de la industria Anduril y Palantir. (a16z es un importante patrocinador de Anduril, y ambas empresas están fundadas y son propiedad de algunos de los primeros fieles de MAGA de Valley). Quieren desviar el gasto del Pentágono de los contratistas de la vieja escuela como Lockheed Martin, que parece estar tan asustado que cuando la cuenta X de "Big Tech Alert" notó que había dejado de seguir a Musk, la cuenta de Lockheed envió un mensaje directo para decir que fue "inadvertido".

SpaceX de Musk tiene una serie de contratos con el ejército y las agencias de inteligencia de EE. UU., incluidos los llamados satélites Starshield. Ha utilizado su influencia para entrometerse en la guerra entre Rusia y Ucrania, e incluso se dice que ha recibido llamadas telefónicas de Vladimir Putin. El interés de los militares en la inteligencia artificial también ha inspirado una nueva carrera por todo, desde la construcción de centros de datos hasta la provisión de computación en la nube. xAI de Musk, algo así como un segundón al lado de OpenAI, Meta y Google, podría legitimarse con contratos del Departamento de Defensa.

Andreessen ya ha expresado su descontento con la orden ejecutiva de Joe Biden sobre la IA, que probablemente será derogada.

La fiebre del oro de la IA probablemente también interese a Microsoft, Google, Meta y Amazon, así como a una serie de nuevas empresas. Ya en 2017, el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, le escribió a Elon Musk que la empresa debería apuntar a un "proyecto gubernamental (¿cuándo: ??)". (He oído rumores de que OpenAI pidió financiación gubernamental en esa época; Microsoft también habría presentado DALL-E al ejército en 2023). Microsoft es el que más tiene que perder en estas negociaciones: los senadores Ron Wyden y Eric Schmitt han expresado su preocupación por la dependencia excesiva del Departamento de Defensa de este proveedor. El director ejecutivo Satya Nadella ya ha hecho una peregrinación a Mar-A-Lago para humillarse ante Trump y Musk.

La privatización masiva podría hacer que las cosas sean aún más rentables para la industria tecnológica. El sector de los datos y la investigación es una bonanza obvia, pero las críticas de Musk al programa F-35 sugieren que se trata de un objetivo mucho más amplio. Una mayor inversión militar en drones, por ejemplo, probablemente beneficiaría a Anduril. Musk ya fabrica cohetes, lo que significa que para SpaceX es un salto muy corto fabricar misiles. Y si la administración Trump lleva a cabo sus amenazas de deportación masiva, sin duda habrá demanda de más bases de datos, seguimiento masivo y centros de detención.

Pero este no es un coche de payasos amistosos en el que se han metido todos estos hombres. Sus intereses simplemente no coinciden. Zuckerberg es el mayor beneficiario de la prohibición de TikTok y prácticamente le ha rogado a Trump que castigue a Apple por él. Sin embargo, Trump puede haber cambiado de opinión sobre la prohibición de TikTok, tal vez porque un importante donante conservador posee una participación del 15 por ciento. Apple depende de la fabricación china y necesita exenciones de los aranceles prometidos por la administración Trump. Andreessen ha pedido la disolución de Google, que ahora está apelando su sentencia de monopolio. Todos quieren robarle contratos a Microsoft. Jeff Bezos y Musk son rivales por los contratos espaciales.

Si algo sabemos del primer mandato de Trump es que le encanta que la gente compita por su favor. Claro, eso significa desorden, pero también significa compañeros de cama divertidos. Por ejemplo, todos odian el régimen regulatorio de la UE. Es fácil imaginar a Zuckerberg, Musk y Cook uniéndose para lograr que Trump desmantele la Ley de Servicios Digitales de la UE, y luego volviéndose inmediatamente unos contra otros. Estar en la buena disposición de Trump es un juego de suma cero, y el premio es que el coche de payasos acabará cayendo por un precipicio.

Mantener contento a Trump puede ser caro, pero más barato que las batallas legales. La aplicación selectiva de las leyes pone a todas las empresas bajo una espada de Damocles: si haces el movimiento equivocado, puedes ser destrozado por los lacayos del Congreso o de la FCC. Basta con ver los serviles llamamientos de TikTok al Querido Líder. La Corte Suprema ha confirmado la prohibición de TikTok, pero si Trump solo castiga a la gente que no le gusta, no le pasa nada a TikTok. (Es crucial que la ley siga vigente para mantener a raya a otros competidores chinos). ¿Mencioné que el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, recibió una invitación en primera fila a la toma de posesión de Trump de parte del propio hombre?

Supongo que tengo que explicar por qué esto hace que Estados Unidos sea un lugar más horrible para vivir, dado el cinismo “inteligente” que he visto sobre lo podrido que está todo aquí. Las empresas tecnológicas, inflando sus resultados, han empeorado sus experiencias, un fenómeno tan extendido y reconocido que ahora hay una jerga para ello. Ya sean escándalos de estafas, depredación infantil, explotación laboral o violaciones de la privacidad del usuario (elija su veneno), Trump ha ofrecido a la tecnología una forma de librarse de las consecuencias. Eso empeora tangiblemente la vida para todos los que no son multimillonarios.

Hay quienes dirán que esto es bueno, que la corrupción está sucediendo abiertamente en lugar de en las sombras. Pero la corrupción pública y abierta permite que aún más podredumbre se encone en secreto. Consideremos todos los gobiernos autoritarios; además de sus avances en sobornos, ¿qué innovaron? Los líderes de Silicon Valley se presentan como titanes de la industria, pero lo que en realidad están construyendo es una era dorada de estafas.