¿A quién te pareces? Se popularizan los filtros de Instagram que busca dobles famosos

Los filtros de Instagram para buscar parecidos de películas se convirtieron en la tendencia de inicio de año.

El patrón es el mismo: aparece una pantalla sobre la cabeza y comienza una sucesión de fotos de personajes que se detendrá en el "más parecido" a uno.

No deja de ser la versión fílmica del filtro que se volvió viral a fines de 2019 donde se buscaba al animal más parecido.

Avengers, Star Wars o las princesas Disney no solo tienen su propio filtro, sino que se han popularizado tanto que estrellas del cine o el deporte también se divierten con ellos.

Which Avenger am I? You won’t believe the SHOCKING result ?? pic.twitter.com/ENnAH7LbZT