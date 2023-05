Blasina y Asociados

Precio de exportación en 30 días supera los US$ 4.500 por primera vez en el año

El precio de la tonelada de carne vacuna exportada en la última semana fue el segundo más alto del año, US$ 4.916, y empujó al promedio de los últimos 30 días a cruzar los US$ 4.500 por primera vez en 2023, según los datos preliminares de exportaciones publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El valor promedio de la tonelada exportada en los últimos 30 días fue de US$ 4.566, luego de haber cerrado abril en US$ 4.354, unos mil dólares por debajo del promedio de abril de 2022 (US$ 5.359).

En el acumulado anual el promedio es de US$ 4.377 y está 13,3% por debajo del periodo enero/mayo de 2022 y 13% superior al promedio de 2021.

Desde el 1º de enero al 13 de mayo se exportaron 169.450 toneladas con un ingreso de US$ 741 millones, un monto 29% inferior al de 2022. China con 100 mil toneladas representa el 59% del mercado y 50% de los ingresos.

El año pasado se llevaban exportadas 206.218 toneladas por US$ 1.041 millones. Las compras de China cayeron casi 29% en toneladas en lo que va de 2023, y más de 35% en lo que va de mayo.

IMEx carne ovina

El Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para la carne ovina también alcanzó su máximo precio mensual esta semana. El promedio por tonelada llegó a US$ 4.144 en los últimos 30 días, luego de haber cerrado abril por debajo de los US$ 3.900.

El precio semanal fue de US$ 4.115, con una ligera suba respecto a la semana anterior. El promedio anual es de US$ 3.913 hasta la presente semana, según INAC, 24% menos que en 2022, cuando se pagaba US$ 5.157 por tonelada de carne ovina.

El monto ingresado por exportaciones supera en 11% al del año pasado, US$ 43,3 millones frente a US$ 38,9 millones, con un volumen que ha crecido 46,7%. Desde 7.556 a 11.085 toneladas, con China representando 67% de las compras. El gigante asiático lleva compradas casi 7.500 toneladas este año, 86% más que entre enero y mayo de 2022.

Por Javier Lyonnet para Blasina y Asociados

