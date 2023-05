Ministro Mattos viaja a China. ¿Qué aperturas quieren lograrse para la carne uruguaya?

Blasina y Asociados

Se ajustan los detalles finales de la misión oficial que se llevará adelante a China este mes, encabezada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, junto a una importante delegación privada.

Algunos aspectos en los que se quiere avanzar fueron tratados las últimas semanas en el comité consultivo SPS, y la expectativa es lograr la prefirma de algunos protocolos en esta visita oficial.

Se busca la apertura para carne aviar. También flexibilizar el ingreso de algunos productos como estómago, quijada, que actualmente están prohibidos. Avanzar en esto representaría ingresos por US$ 70 millones, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el delegado de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la Junta de INAC, José Mesa.

Uno de los temas que más ha estado sobre la mesa es la reducción de la obligatoriedad de 90 a 45 días del ganado en predio previo a la faena. “Por lo que sabemos nosotros el tema de los 90 días afecta solamente el 2% de los Dicose, que consideramos podría no ser tan relevante en una negociación”, dijo el productor.

No está sobre la mesa la posibilidad flexibilizar la normativa que exige que se pueda faenar ganado que no sea nacido y criado en el país. “Lo dijo expresamente el ministro: bajo su administración es para los nacidos y criados en Uruguay. O sea, no hay ninguna flexibilidad”, apuntó.

La cautela manifestada por una parte del sector productivo está asociada por las eventuales exigencias que podría plantear la contraparte en una negociación. “Qué cosas estamos nosotros dispuestos a dar en la medida que China acceda a pedidos que tiene Uruguay”, comentó Mesa.

Por Cecilia Ferreira para Blasina y Asociados



