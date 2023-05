La lluvia empieza a cambiar la lógica al mercado de reposición

Blasina y Asociados

Plaza Rural colocó el 87% de la oferta en su segundo remate de mayo, que en la jornada del miércoles insinuó un cambio de tónica con la llegada de las esperadas lluvias.

El martes se registraron lógicos ajustes de entre 3% y 5% en las categorías de terneros, novillos y vacas de invernada. Para el segundo día de remates los precios se mostraron más firmes y con ligeras correcciones al alza, destacándose los vientres preñados con alta colocación y precios 7,7% superiores a los del remate anterior.

En los terneros, que promediaron US$ 2,41 (baja de 4,7%) el mercado se mostró más dinámico para los animales pesados y dificultoso en las categorías livianas, aunque con demanda sostenida.

Arturo Aramburu, de Aramburu Negocios Rurales, destacó que pese a la corrección de valores los negocios fueron satisfactorios en animales con más kilos que en los últimos remates.

Por su parte, para Jose de Freitas, del escritorio del mismo nombre, lo importante es formar mercado para que el productor pueda operar. También subrayó los valores al bulto: US$ 400 el promedio de los terneros, US$ 703 los novillos de más de 3 años y US$ 540 las vacas de invernada.

En el cierre del remate, las últimas dos categorías obtuvieron destaque. Mejoró la comercialización de vientres preñados frente a remates anteriores, tanto en el porcentaje de colocación como en los precios. Y se vendió el 100% de las piezas de cría.

Por Javier Lyonnet para Blasina y Asociados



