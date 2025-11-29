Roberto Musso: “Hay letras de otros géneros que a veces son más profundas que una de rock”

Música

En 1996, una banda se atrevió a contar una historia ficticia sobre cómo José Gervasio Artigas, prócer uruguayo, se emborrachó tras perder la guerra. Solo sería una de las tantas letras polémicas que escribirían y que generarían admiración, y también rechazo. Lo cierto es que, tras cuatro décadas de trayectoria, El Cuarteto de Nos se ha consagrado como una banda fundamental para entender el rock uruguayo. Trascendieron fronteras; de hecho, vienen de un sold out histórico en el Palacio de los Deportes de México.

Roberto Musso, líder y vocalista de la banda, sigue sorprendiéndose con estos hitos: "Después de la pandemia y del lanzamiento de Lámina Once (2022), a cada país al que vamos hacemos el show más grande que hemos hecho allí en toda nuestra historia". Lo que sí le llama la atención es que son las nuevas generaciones quienes más asisten a sus recitales, sobre todo fuera de Uruguay. Según él, algo que no es habitual en artistas de rock de larga trayectoria.

"El enganche va mucho por las letras, que se van un poco del lugar común. Tratamos de hablar de temas contemporáneos con todos los elementos del rock tradicional, pero también con muchas cosas de hip-hop, de rap y de otros géneros que uno pide prestado y que crean un cóctel bastante llamativo", explica.

Uno de los momentos más llamativos en las presentaciones de la banda es cuando Musso se enfrenta a una especie de sistema operativo en la pantalla del escenario e interpreta "Contrapunto para humano y computadora", una canción lanzada en 2019, pero que con el auge de la inteligencia artificial gana cada vez más vigencia. Además de ser músico, Roberto estudió Ingeniería en Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Udelar, algo que lo forjó tanto en lo académico como en lo personal. Recuerda que esta canción nació cuando tenía la idea de componer algo que conjugara estas dos partes de su vida y se encontró a su hija "peleándose" con Siri, el asistente virtual del sistema operativo iOS. "Acá está la canción", dijo.

"A mí me encantaban las payadas, y las riñas de gallos tienen esa mezcla: parecen una canción folclórica de payadores, pero con hip hop. Este tema habla justamente de la humanización de la computadora contra la deshumanización del ser humano. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, se encontró una relectura", afirma.

En la pandemia, se cuestionó si no volver a la Ingeniería dada la ardua situación para los artistas. Sin embargo, el Cuarteto lanzó Lámina Once, un álbum que se vio atravesado por su coyuntura y que tuvo éxito. Con Puertas (2025), el desafío consistía en no repetir esa fórmula: "Lo veo como un disco que relata un poco esa sociedad postpandémica y más allá del de ese encierro. La puerta en sí misma ya te habla una apertura como símbolo".

En este último álbum está "Ganaron los malos", un tema que habla sobre la ambivalencia en la percepción entre el bien y el mal. No es inusual que las letras del Cuarteto de Nos lleven consigo un matiz crítico de la sociedad, sin embargo, sus integrantes no suelen tomar postura pública más allá de la música. "Es algo totalmente personal de cada artista y de cada persona. A mí me encanta hablarlo a través de las canciones, y no tienen una línea, sino que más que nada son descripciones de personajes y situaciones que siempre son muy contradictorias, donde cada uno saca la conclusión que debe sacar. Esas son las canciones que más me gustan", argumenta el cantante.

El rap y el rock son fuerzas complementarias del espíritu de la banda. Lejos del prejuicio, Musso reconoce que siempre escuchó rap, desde Beastie Boys hasta 50 Cent: "Uno no solamente se nutre de lo que hay en rock, muchas veces hay letras de otros géneros que a veces son mucho más profundas de lo que puede ser una canción rockera".

En una suerte de retroalimentación, artistas contemporáneos del género urbano tienen al Cuarteto como influencia y han tenido la oportunidad de reconocérselos. Roberto afirma que se han encontrado muchas veces con Wos y que les afirmó haberse inspirado en ellos, sobre todo en el álbum Raro (2006), cuando empezaba a hacer rimas. Bizarrap fue al recital que dio la banda en el Movistar Arena en 2024 y les dijo que el primer concierto al que asistió en su vida fue a uno de ellos.

Este 6 de diciembre, la agrupación se presentará en el Antel Arena. Para el 2026, tienen planeado continuar con la gira de Puertas, donde van a estar por lugares como el Movistar Arena de Madrid, además de ciudades como Bogotá.

"Yo sigo disfrutando un montón de lo que son las giras y el momento de subir al escenario. Cada año es un proyecto nuevo que va subiendo la apuesta. La verdad es que no he pensado en retirarme porque no le veo más fecha de caducidad que la biológica. En algún momento, el cuerpo te puede empezar a pasar factura. Hasta ahora, la sobrellevamos divino", afirma.

