Gonzalo Moratorio deberá seguir su tratamiento en el exterior y piden ayuda para pagarlo

El Institut Pasteur de Montevideo lanzó una campaña de recaudación de fondos en apoyo al científico Gonzalo Moratorio, quien hace poco regresó al país luego de varios meses en tratamiento en Brasil por un tumor cerebral “muy agresivo”.

El virólogo necesita continuar con su tratamiento en el exterior. Por eso, la institución de investigación científica a la que pertenece Moratorio “invita a quienes puedan colaborar para que continúe su tratamiento oncológico en el exterior, así como para solventar los gastos asociados”, según lo señala en un comunicado difundido este lunes 8 de setiembre.

Asimismo, indica que “quienes quieran colaborar pueden hacerlo directamente a la cuenta personal de Gonzalo y su esposa Natalia”. Y brinda los datos de la cuenta: HSBC Bank, cuenta n°: 3699135. Nombre de la cuenta: Ibáñez, Natalia y/o Moratorio, Gonzalo.

A mediados de agosto, Moratorio apareció en público luego de tiempo de comunicarse a través de redes con videos esporádicos en los que agradecía a sus amigos y seguidores por el apoyo.

Lo hizo para recibir el galardón anual Conferencias de Invierno en Oncología por un trabajo sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”, desarrolladas por su equipo del Pasteur.

A la hora de recibir el premio, el virólogo dijo a los presentes: “Disculpen que estoy de a poco aprendiendo de vuelta a usar gran parte de mi cuerpo”.

Minutos más tarde, en diálogo con el periodista Eduardo Preve, Moratorio dijo sentir una “alegría muy grande” y resaltó que se estaba premiando y reconociendo “el trabajo de un equipo”.

“El avance de la ciencia en Uruguay es muy importante. Hay que estar comprometidos y participar en lo que es la construcción grupal de todo esto, por parte de científicos y otros actores. Todos los que estén apoyando el desarrollo de la ciencia, bienvenido sea”, agregó.