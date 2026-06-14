Mundial de Turismos: Santiago Urrutia hizo historia para Uruguay con una gran actuación

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Santiago Urrutia hizo historia para Uruguay al ganar con récord incluido las tres carreras del fin de semana en el Mundial de Turismos FIA TCR World Tour en Valncia, España.

El piloto de Geely, que este sábado había ganado la primera carrera, terminó imponiéndose en las restantes dos luego de largar octavo y desde la pole respectivamente.

Urrutia se transformó en el primer piloto de la historia del FIA Touring Car en lograr tres victorias en un mismo fin de semana y, además, amplió su ventaja como líder del campeonato. Tiene 20 puntos de renta sobre su compañero Thed Björk y 29 sobre Mikel Azcona, de Hyundai. Geely Cyan Racing también fortaleció su liderazgo en la cima de la clasificación por equipos.

El uruguayo catalogó de increíble su “actuación”. “Ahora toca seguir enfocados, trabajando carrera a carrera junto a todo el equipo para continuar por este camino. Gracias a todos por el cariño y el apoyo de siempre. ¡Estoy muy feliz! Vamos por más”, expresó en un posteo para sus redes sociales.

La próxima fecha será el 4 y 5 de julio en Francia.