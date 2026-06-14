Fórmula 1: Lewis Hamilton ganó en España y obtuvo su primer triunfo con Ferrari

Lewis Hamilton fue el ganador del Gran Premio de Barcelona (España) de Fórmula 1 tras 66 vueltas este domingo, en el circuito de Montmeló, y obtuvo la victoria 106 de su carrera.
Los ingleses George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren, completaron el podio por detrás de su compatriota, que ganó por primera vez con Ferrari y le dio a la escudería su primer triunfo luego de dos años. El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, fue cuarto.
Hamilton cortó una racha de cinco triunfos al hilo por parte del líder Kimi Antonelli, se ubicó segundo y le descontó 25 puntos. El joven italiano de Mercedes abandonó a falta de tres vueltas para el final.
Por detrás llegaron Oscar Piastri (McLaren), Isack Alexandre (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien fue octavo.
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