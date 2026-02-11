En enero se vendieron más de 5.000 vehículos: ¿qué marca lideró, según ACAU?

Airbag

La Asociación de Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) informó los datos mensuales correspondientes a enero sobre la comercialización de vehículos en el país. El pasado mes concluyó con un total de 5.505 unidades vendidas, lo que significa un 26,84% más que en el mismo mes de 2024, cuando la cifra había sido de 4.340.

A su vez, de acuerdo con el gremio empresarial, en diciembre pasado fueron 6.965 los vehículos comercializados. Durante todo 2025, fueron 71.442 en total, una cifra récord.

A la hora de desglosar por marca, BYD se posicionó primera en la tabla de los automóviles de pasajeros, con 670 vehículos vendidos en enero, seguida por Suzuki (346) y Chevrolet (331). En el segmento de los autos, el más vendido fue el BYD Seagull, con 299 unidades, seguido por el Hyundai HB20, con 180 unidades, y el Dongfeng Nammi, con 156. El total de venta de autos fue de 1.238.

En la categoría SUV se vendieron un total de 1.877 vehículos en el primer mes de este año. En tanto, se comercializaron 27 minibuses, 1.302 vehículos utilitarios livianos, 228 camiones y un solo ómnibus.