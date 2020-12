Car One y Del Sol FM despiden el año sorteando un auto en La Mesa de los Galanes

Empresariales

Felices de haber podido concretar con éxito su apertura en Uruguay, Car One, el primer megacentro de automóviles del país, decidió festejarlo sorteando un auto entre quienes participen de la promoción denominada "Para vos hay un auto". Esta iniciativa se llevará adelante junto a Del Sol FM, desde donde se transmitirá la elección del ganador.

Para participar, es necesario ingresar al sitio web https://www.paravoshayunauto.com.uy/ y completar un formulario con datos personales, además de responder la consigna "¿Con qué auto te sientes identificado y por qué?".

La promoción estará vigente hasta el lunes 21 de diciembre a las 23:59 horas, ya que al día siguiente se llevará adelante el sorteo en vivo en el programa "La mesa de los galanes", que se emitirá desde las instalaciones de Car One. Se podrá escuchar de 13:00 a 16:00 horas por https://delsol.uy/ y a través del dial en la 99.5 FM.

La persona seleccionada será contactada al aire por los conductores y deberá decir "Hola Car One" para ganar el vehículo. En caso de no contestar el llamado o de hacerlo pero sin responder de la forma indicada, no será objeto de premio. Todo el procedimiento será transmitido en streaming a través de las redes sociales de Car One y Del Sol FM.

El premio, correspondiente a un vehículo que el ganador elija, con un tope indicado en las bases y condiciones de la promoción, será entregado en la sede de Car One, ubicada en Ruta Interbalnearia y Camino de los horneros, Ciudad de la Costa.

Quienes deseen conocer más acerca de la promo "Para vos hay un auto" pueden ingresar en https://www.paravoshayunauto.com.uy. En tanto, por más información de la amplia variedad de productos y servicios que ofrece el megacentro de automóviles, pueden ingresar a la página www.carone.com.uy.

Comunicación Grupo Santa Rosa