Viruela símica: Moratorio detalló vías de contagio y descartó mala intención en Salinas

970 Universal

Tras detectarse el primer caso de viruela del mono en Uruguay, el ministro de Salud, Daniel Salinas anunció que el noviembre llegarán las primeras vacunas y pidió tranquilidad a la población tras compararlo con la pandemia por Covid- 19. En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el virólogo y docente, Gonzalo Moratorio, indicó que la vacuna no debería ser obligatoria. Añadió que para contagiarse con el virus se necesita mantener un contacto estrecho y aclaró que no necesariamente la enfermedad se padece por transmisión sexual. No es más transmisible que el VIH, «es un error grande de lo que ha sido la comunicación, no hay que estigmatizar una comunidad», sostuvo.

«Hay que ponerse en los zapatos del ministro de salud que está teniendo muchísimos temas y no necesariamente tiene un expertise en enfermedades infeccionas, no tiene ninguna mala intención cuando él lo dijo», opinó Moratorio sobre los dichos de Salinas de mantener una pareja estable y tener cuidado con las relaciones sexuales. En esta línea destacó que el contagio se puede dar por el contacto estrecho con objetos extraños ya sean sábanas, toallas y platos.

Moratorio indicó que hay síntomas generales y específicos: «De un universo de 600 pacientes infectados de 15 países distintos, el 75% tuvo fiebre, 50% dolor muscular y 60% inflamación de ganglios. No necesariamente todos se brotan las manos y los pies. Cuando vamos a los síntomas específicos el 75% tuvo las lesiones», informó. Agregó que de esta cantidad de personas el 98% declaró ser homosexual.