Vicepresidenta del FA acusó a Gobierno por relato sobre que “no se hizo nada en educación”

970 Universal

Verónica Piñeiro dijo que no se puede coartar la libertad de los sindicatos si no hay ámbito de intercambio.

La vicepresidenta del Frente Amplio (FA), Verónica Piñeiro, se refirió a la reforma educativa planteada por el Gobierno y a la resistencia de los sindicatos, que lleva a protestas y ocupaciones.

Piñeiro dijo que está planteado que la coalición de izquierda no logró hacer nada y eso está mal. “Hay que partir de una realidad siendo fieles a lo que sucedió. El FA destinó a educación muchísimos más recursos de los que se destinaban históricamente en Uruguay. Partir de esa idea de que no se hizo nada complica en lo que se puede pensar implementar”, indicó en entrevista con Punto de Encuentro en 970 Universal.

Además, agregó que la reforma educativa debe incluir a todos los actores involucrados ya que las movilizaciones se dan a consecuencia de que no hay un ámbito institucional para plantear las diferencias. “Me parece que no va por el lado de coartar la posibilidad de estudiantes de ocupar un lugar educativo si no son capaces de generar ámbitos institucionales que permitan tener ese diálogo. No podemos coartar la libertad para la posibilidad de expresarse e implementar una medida de lucha”, sostuvo Piñeiro.